Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe farkı 1’e indi! Rennes karşısında İrfan Can’dan müthiş gol...

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Roazhon Park'ta oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan müsabakada Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetiyor. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapıyor.
RENNES 2-1 FENERBAHÇE (İLK YARI OYNANIYOR)
52' Terrier
54' Majer
60' İrfan Can
7. dakikada ceza yayında İsmail Yüksek'in pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Batshuayi'nin müsait durumunda şutunda kaleci Mandanda topu iki hamlede kontrol etti.
23. dakikada kullanılan uzun taç atışında Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Terrier'nin indirdiği topla ceza yayında buluşan Bourigeaud'nun sol ayağıyla şutunda top yandan dışarı gitti.
25. dakikada uzun kullanılan taç atışında, ceza sahasında oluşan karambolde top Lincoln'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasta Batshuayi'ye çarpan top solda İrfan Can Kahveci'nin önüne düştü. İrfan Can'ın vuruşunda top ağlarla buluştu, hakem gol kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol kararı iptal edildi.
44. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan King'in sert şutunda top yandan dışarı çıktı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.
Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.