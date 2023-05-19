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Giriş Tarihi: 19.5.2023 12:02

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Luan Peres 7 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Luan Peres 7 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sarı lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Luan Peres, 7 yıl sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

Luan Peres, Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a atarken, 2016'dan (Portuguesa formasıyla Bragantino'ya karşı) bu yana ilk kez fileleri havalandırdı.

Vuruşu yaptıktan sonra kendini yere bırakan oyuncu, arkadaşları sarılana kadar gol olduğuna da inanmadı ve sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Peres, duygularını şöyle dile getirdi: "7 aylık bir sakatlıktan çıktım. Üst üste oynadığım dördüncü maç. Gol attığım için çok mutluyum. Golü 1 ay sonra doğum yapacak eşime armağan ettim. Yaptığım kalp onun içindi."

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Luan Peres 7 yıl sonra bir ilki yaşadı!
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