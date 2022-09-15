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Giriş Tarihi: 15.9.2022 14:31

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Kaan Ayhan hamlesi! Ocak ayında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Kaan Ayhan hamlesi! Ocak ayında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Savunmaya yerli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan oyuncu için devreye girdi.

Sezon başında Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren ve kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, Süper Lig'e ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.

Sarı-lacivertlilerde teknik patron Jesus, takımı 3-4-3 ve 4-1-3-2 sisteminde oynatıyor. Bu bağlamda savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler transferin son gününde Tayyip Talha Sanuç için devreye girse de ezeli rakibi Beşiktaş transferi bitirmişti. Savunmaya yerli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibinde bu sezon 5 maçta görev alan 1 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncuyu ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Kaan Ayhan ile Beşiktaş ve Galatasaray ilgilenmiş ancak transfer sonuçlanmamıştı. Milli futbolcunun Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Kaan Ayhan hamlesi! Ocak ayında...
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