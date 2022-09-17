Son dakika: Fenerbahçe’de Jorge Jesus fırtınası! Sahada pes etmeyen oyuncu grubu oluştu...

TEPKİ VERİYOR, ASLA GERİ ADIM ATMIYOR

Skor 2-2'ye geldikten sonra bile defans oyuncularını son topta ileri çıkmaları için uyardı. "5 dakika daha olsaydı maçı kazanırdık" açıklamasını yaparak iddiasını ortaya koydu.

Sahada rakip oyuncularla, kendi futbolcularıyla, hakemle, tribünle kavga ediyor.

Son Dinamo Kiev maçında rakip takımın kalecisine 'biraz daha yere yatsana' işareti yapmıştı. Rennes deplasmanında ise tribünle tartıştı. 68 yaşında olmasına rağmen hırsından hiçbir şey kaybetmemiş. Üstelik bu hırsını takıma monte etmeyi kısa sürede başardı.

Taraftarın gözünde mağlubiyete hiç tahammülü olmayan Jorge Jesus'un en büyük artılarından birisi taktiği, tekniği değil F.Bahçe'yi sahiplenmesi ve benimsemesi…