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Giriş Tarihi: 26.8.2022 10:05 Son Güncelleme: 26.8.2022 10:21

Son dakika: Fenerbahçe'de Steven Caulker ile yollar ayrıldı

Son dakika: Fenerbahçe’de Steven Caulker ile yollar ayrıldı

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Steven Caulker'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, İngiliz savunmacı Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de daha önce yolların ayrıldığı isimler...

Kim Min Jae
Ozan Tufan
Allahyar
Berke Özer
Samatta
Max Meyer
Marcel Tisserand
Muhammed Gümüşkaya
Mesut Özil
Luiz Gustavo
Jose Sosa

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Son dakika: Fenerbahçe'de Steven Caulker ile yollar ayrıldı
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