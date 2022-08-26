Son dakika: Fenerbahçe’de Steven Caulker ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, İngiliz savunmacı Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de daha önce yolların ayrıldığı isimler...
Kim Min Jae
Ozan Tufan
Allahyar
Berke Özer
Samatta
Max Meyer
Marcel Tisserand
Muhammed Gümüşkaya
Mesut Özil
Luiz Gustavo
Jose Sosa