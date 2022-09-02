Son dakika: Fenerbahçe’den Batshuayi hamlesi! İletişme geçildi

Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, transfer sezonunu bir golcü hamlesiyle kapatmayı hedefliyor.
BATSHUAYI CHELSEA'DEN AYRILMAK İSTİYOR
Belçikalı golcü Michy Batshuayi, kulübü Chelsea forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. 28 yaşındaki deneyimli golcü yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
UEFA'ya bugün liste vermesi gereken Fenerbahçe, Batshuayi transferini gün içinde bitirmek istiyor. Batshuayi, Avrupa transferinin son saatlerinde Nothingham Forest ile anlaşmış ancak evrakların yetişmemesi sebebiyle transfer yapılamamıştı.
Geçen sezon Süper Lig'te Beşiktaş'ın formasını giyen Michy Batshuayi, 33 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.