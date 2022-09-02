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Giriş Tarihi: 2.9.2022 11:27 Son Güncelleme: 2.9.2022 11:27

Son dakika: Fenerbahçe'den Batshuayi hamlesi! İletişme geçildi

Son dakika: Fenerbahçe’den Batshuayi hamlesi! İletişme geçildi

Son dakika haberleri: Transfer sezonunun bir golcü hamlesiyle kapatmak isteyen Fenerbahçe'de yeni aday Belçikalı golcü Michy Batshuayi oldu. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran sarı-lacivertli takım oyuncu için Chelsea ile temasa geçti. Michy Batshuayi geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, transfer sezonunu bir golcü hamlesiyle kapatmayı hedefliyor.

BATSHUAYI CHELSEA'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Belçikalı golcü Michy Batshuayi, kulübü Chelsea forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. 28 yaşındaki deneyimli golcü yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de hedef golcü transferi... Michy Batshuayi için harekete geçen sarı-lacivertli takım Belçikalı oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübü Chelsea'nin de onay vermesi halinde transfer gerçekleşecek.

UEFA'ya bugün liste vermesi gereken Fenerbahçe, Batshuayi transferini gün içinde bitirmek istiyor. Batshuayi, Avrupa transferinin son saatlerinde Nothingham Forest ile anlaşmış ancak evrakların yetişmemesi sebebiyle transfer yapılamamıştı.

Geçen sezon Süper Lig'te Beşiktaş'ın formasını giyen Michy Batshuayi, 33 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Batshuayi hamlesi! İletişme geçildi
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