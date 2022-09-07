Son dakika: Jorge Jesus’tan Bruma açıklaması! Takımdan ayrılacağı iddai edilmişti

UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta maçında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de müsabaka öncesi Teknik Direktör Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde bulundukları B grubundaki ekiplerin seviyelerinin birbirine yakın olduğunu vurgulayan Jesus, "Bu gruptan çıkmak için yeterli kalite ve hırsımızın olduğunu biliyoruz. Gruptaki 3 takımın dengeli olduğunu düşünüyorum. Yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Elendiğimiz döneme göre şu anda daha güçlüyüz. İnanıyorum ki bu maçı kazanacak kalitemiz var" şeklinde konuştu.
"ELİMİZDEKİ OYUNCULARLA ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Elinde bulunan mevcut kadroya odaklanacaklarını hatırlatan Jorge Jesus, "Oyuncularınızla birebir çalışma imkanı bulunca daha yakından tanıyorsunuz. Ayrılanlar oldu. Kim Min jae ayrıldı. Bana göre Fenerbahçe'nin elindeki en iyi savunmacıydı. Bunlar geride kaldı. Şu an elimizde buluna mevcut kadroya odaklanmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde transfer tüm dünyada kapanacak. Biz de elimizdeki oyuncularla sakince çalışmalarımızı devam ettireceğiz" değerlendirmesini yaptı.
"AVRUPA'DAKİ PUANLAR ÜLKE FUTBOLU İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"
Türkiye'nin ülke sıralamasındaki yerini hak etmediğini aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Bizim en büyük hedefimiz ligi kazanmak. Ben buraya bu yüzden geldim. Şu anda Türkiye ligini iyi tanıyorum. Rakiplerimiz de iyi yatırımlar yaptı. Avrupa'da alınan puanlar sadece takım için değil ülke futbolu için de çok önemli. Türkiye'nin ülke sıralamasına baktığımızda buradaki futbolun gerçeğini yansıtmadığını düşünüyorum. Statlar güzel, futbol kalitesi güzel bu ülkenin sıralamadaki yerini hak etmediğin düşünüyorum. Avrupa'daki Türk takımları puan toplamalı ki puanlar yükselsin yoksa bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak zorunda olacak" diye konuştu.
"HEDEF ELİNİZDEKİLERİN EN İYİSİNİ SEÇMEK"
UEFA'ya verilen liste ile ilgili düşüncelerini söyleyen Jesus, "Bu benim için yeni değil. Daha önce de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da liste yapmak durumunda kaldık. Bazı oyuncular dışarıda kaldı. Teknik direktörlerin bu tarz kararlar alması gerekiyor. Hedef, elinizdekilerin en iyisini seçmek. Bu benim için yeni bir durum değil"
"BRUMA, GRUPTAN ÇIKARSAK LİSTEYE DAHİL OLABİLİR"
Jorge Jesus, Bruma'nın 14 yabancı listesine dahil edilmemesi ile ilgili yöneltilen soruya, "Bruma, grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Grupta 6 maç oynayacağız. Kendisi 1 aylık sakatlıktan çıktı. 14 oyuncu seçmemiz gerekiyor. Portekiz'de de bu durum 17'idi. Baız kararlar almamız gerekiyor. Bruma da sakattı. Bu dönemde liste dışında olabileceğini düşündüm. Gruptan çıkarsak listeye dahil olabilir. İsimler önemli değil. Bizim belli kararlar almamız gerekiyor. İçlerinden en iyisini yapmamız gerekiyor" diye cevap verdi.
"BİR AY ÖNCE İLE KARŞILAŞTIRDIĞIMIZDA DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde tekrar karşılaşacakları Dinamo Kiev eşleşmesini rövanş olarak görmediklerinin altını çizen Jesus, "Kurada tekrar Dinamo Kiev ile eşleştik. Futbolda her zaman ikinci şans ayağınıza gelir. Bir ay önceki ile karşılaştırdığımızda daha güçlü olduğumuz düşünüyorum. Önceki turnuvada futbolda sık olmayan şeyler başımıza geldi. Şu an daha güçlüyüz. Rövanş olarak bakmıyoruz. Futbolda her zaman rakibe saygı göstermek gerekir ama biz de her maçı kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
"SİSTEMİMİZ MAÇIN ANINA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR"
Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın dizilimi hakkında gelen soruya ise şu yanıtı verdi:
"Bizim oyunumuzu geliştirmemizdeki en ekili faktör sistem değişikliği değil oyuncularımızla vakit geçirebilmiş olmamız. Oyuncular zaman geçtikçe birbirilerini daha iyi tanıyorlar. Benim ne istediğimi anlıyorlar. Bizim gelişimimizi sağlayan şey daha fazla vaktimizin olmasıydı. Fenerbahçe şu anda 3 savunmacıyla oynamıyor. Biz 4'lü oynuyoruz. Taktiksel olarak sistem değiştirdiğiniz anlar oluyor. Takımın sistemine defans yapınca da bakmamız gerekiyor. Dizilim devamlı değişiyor. Atak yaparken 3'lü hat yapıyoruz ama formasyonu değiştiriyoruz. Rakibe göre adapte etmeniz de gerekiyor. Sistem, maçın anına göre değişebiliyor."
"BATSHUAYİ OFANSİF VE DEFANSİF OLARAK İSTEDİKLERİMİZİ ANLAMA AŞAMASIN"
Batshuayi'nin oyunda kendisinden istenilen şeyleri anlama aşamasında olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Batshuayi bir haftadır bizimle çalışıyor. Hem ofansif hem defansif bizim istediklerimizi anlama aşmasında. Şu anda kadromuzda 4 kaliteli santrforumuz var. Ben bu bölgede 4-5 oyuncu isterim. Bu bölgede elimde böyle kaliteli oyuncular olduğu için kim oynarsa oynasın kalitemiz hiç düşmeyecek" diyerek sözlerini noktaladı.