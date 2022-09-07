Son dakika: Jorge Jesus’tan Bruma açıklaması! Takımdan ayrılacağı iddai edilmişti

"AVRUPA'DAKİ PUANLAR ÜLKE FUTBOLU İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye'nin ülke sıralamasındaki yerini hak etmediğini aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Bizim en büyük hedefimiz ligi kazanmak. Ben buraya bu yüzden geldim. Şu anda Türkiye ligini iyi tanıyorum. Rakiplerimiz de iyi yatırımlar yaptı. Avrupa'da alınan puanlar sadece takım için değil ülke futbolu için de çok önemli. Türkiye'nin ülke sıralamasına baktığımızda buradaki futbolun gerçeğini yansıtmadığını düşünüyorum. Statlar güzel, futbol kalitesi güzel bu ülkenin sıralamadaki yerini hak etmediğin düşünüyorum. Avrupa'daki Türk takımları puan toplamalı ki puanlar yükselsin yoksa bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak zorunda olacak" diye konuştu.



"HEDEF ELİNİZDEKİLERİN EN İYİSİNİ SEÇMEK"

UEFA'ya verilen liste ile ilgili düşüncelerini söyleyen Jesus, "Bu benim için yeni değil. Daha önce de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da liste yapmak durumunda kaldık. Bazı oyuncular dışarıda kaldı. Teknik direktörlerin bu tarz kararlar alması gerekiyor. Hedef, elinizdekilerin en iyisini seçmek. Bu benim için yeni bir durum değil"





"BRUMA, GRUPTAN ÇIKARSAK LİSTEYE DAHİL OLABİLİR"

Jorge Jesus, Bruma'nın 14 yabancı listesine dahil edilmemesi ile ilgili yöneltilen soruya, "Bruma, grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Grupta 6 maç oynayacağız. Kendisi 1 aylık sakatlıktan çıktı. 14 oyuncu seçmemiz gerekiyor. Portekiz'de de bu durum 17'idi. Baız kararlar almamız gerekiyor. Bruma da sakattı. Bu dönemde liste dışında olabileceğini düşündüm. Gruptan çıkarsak listeye dahil olabilir. İsimler önemli değil. Bizim belli kararlar almamız gerekiyor. İçlerinden en iyisini yapmamız gerekiyor" diye cevap verdi.