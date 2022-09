Son dakika: Jorge Jesus’tan Bruma açıklaması! Takımdan ayrılacağı iddai edilmişti

"BİR AY ÖNCE İLE KARŞILAŞTIRDIĞIMIZDA DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde tekrar karşılaşacakları Dinamo Kiev eşleşmesini rövanş olarak görmediklerinin altını çizen Jesus, "Kurada tekrar Dinamo Kiev ile eşleştik. Futbolda her zaman ikinci şans ayağınıza gelir. Bir ay önceki ile karşılaştırdığımızda daha güçlü olduğumuz düşünüyorum. Önceki turnuvada futbolda sık olmayan şeyler başımıza geldi. Şu an daha güçlüyüz. Rövanş olarak bakmıyoruz. Futbolda her zaman rakibe saygı göstermek gerekir ama biz de her maçı kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



"SİSTEMİMİZ MAÇIN ANINA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR"

Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın dizilimi hakkında gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bizim oyunumuzu geliştirmemizdeki en ekili faktör sistem değişikliği değil oyuncularımızla vakit geçirebilmiş olmamız. Oyuncular zaman geçtikçe birbirilerini daha iyi tanıyorlar. Benim ne istediğimi anlıyorlar. Bizim gelişimimizi sağlayan şey daha fazla vaktimizin olmasıydı. Fenerbahçe şu anda 3 savunmacıyla oynamıyor. Biz 4'lü oynuyoruz. Taktiksel olarak sistem değiştirdiğiniz anlar oluyor. Takımın sistemine defans yapınca da bakmamız gerekiyor. Dizilim devamlı değişiyor. Atak yaparken 3'lü hat yapıyoruz ama formasyonu değiştiriyoruz. Rakibe göre adapte etmeniz de gerekiyor. Sistem, maçın anına göre değişebiliyor."





"BATSHUAYİ OFANSİF VE DEFANSİF OLARAK İSTEDİKLERİMİZİ ANLAMA AŞAMASIN"

Batshuayi'nin oyunda kendisinden istenilen şeyleri anlama aşamasında olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Batshuayi bir haftadır bizimle çalışıyor. Hem ofansif hem defansif bizim istediklerimizi anlama aşmasında. Şu anda kadromuzda 4 kaliteli santrforumuz var. Ben bu bölgede 4-5 oyuncu isterim. Bu bölgede elimde böyle kaliteli oyuncular olduğu için kim oynarsa oynasın kalitemiz hiç düşmeyecek" diyerek sözlerini noktaladı.