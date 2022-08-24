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Giriş Tarihi: 24.8.2022 20:24 Son Güncelleme: 24.8.2022 20:30

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika Trabzonspor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek. Zorlu karşılaşmada temsilcimizin ilk 11'i belli oldu.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Uğurcan - Larsen, Bartra, Denswil, Eren - Dorukhan, Siopis, Bardhi - Abdülkadir, Djaniny - Cornelius.

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

TURU GEÇERSE 2. KEZ

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde! İlk 11'ler belli oldu...
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