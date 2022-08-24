Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde! İlk 11’ler belli oldu...

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Uğurcan - Larsen, Bartra, Denswil, Eren - Dorukhan, Siopis, Bardhi - Abdülkadir, Djaniny - Cornelius.
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.