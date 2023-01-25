Son gülen iyi güler

Deplasmanda Ümraniyespor'u 89. dakikada attığı golle 2-1 deviren Fenerbahçe, son iki maçını bu şekilde kazandı.Kanarya, 19 maçın 11'inde fileleri havalandırarak hanesine 9 puan yazdırdı. Arda Güler, Batshuayi, Valencia ve Rossi ikişer; Alioski, İrfan, Serdar, Henrique ve Berisha birer kez rakip kalecileri mağlup etti.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de benzer bir performans sergiledi. Son 15 dakika ve uzatma bölümünde 6 gol kaydetti.Fenerbahçe diğer golü Larnaca formasıyla Rafael Mamas'ın, topu kendi ağlarına göndermesiyle buldu.