Son gülen iyi güler

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de attığı gollerin 14’ünü bu dakikalarda kaydetti. UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 kez fileleri havalandırıp 6 puanı hanesine yazdırdı
Deplasmanda Ümraniyespor'u 89. dakikada attığı golle 2-1 deviren Fenerbahçe, son iki maçını bu şekilde kazandı. 76-90 dakikalararasında ve uzatmalarda rakiplerine 14 golatan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in bu alanda enfazla ağları sarsan takımı oldu. Kanarya, 19 maçın 11'inde fileleri havalandırarak hanesine 9 puan yazdırdı. Arda Güler, Batshuayi, Valencia ve Rossi ikişer; Alioski, İrfan, Serdar, Henrique ve Berisha birer kez rakip kalecileri mağlup etti. Bir gol de(Glumac-Ümraniyespor) rakibin hediyesi oldu.
AVRUPA ARENASINDA GRUP LİDERLİĞİ GELDİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de benzer bir performans sergiledi. Son 15 dakika ve uzatma bölümünde 6 gol kaydetti. Bu performans,sarı-lacivertlilerin gruptan lider çıkmasınabüyük katkı sağladı. Batshuayi 2, Valencia,Zajc ve Emre Mor 1'er kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe diğer golü Larnaca formasıyla Rafael Mamas'ın, topu kendi ağlarına göndermesiyle buldu.