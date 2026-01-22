Son gün bile çok şey değişir

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynayacakları kritik maç öncesi basının karşısına çıktı. Genç hocanın öne çıkanları şöyle: "1 mağlubiyetimiz var ama orta sıralardayız. Onun için maçı kazanmamız önemli. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama saklanmaya gerek yok. Cesur olmalıyız. Kendi felsefemizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Şu anda hiçbir takım stadımızda bize karşı oynamak istemez. Aston Villa'ya karşı da evimizde oynayacağımız için mutluyum. Kadroda istediğimiz gibi değişiklik yapamıyoruz. Belli kuralları var. Kendi aramızda konuşacağız. En son tarih ne zaman olduğu belli. Transfer döneminde kadroda değişiklik olabiliyor. Son gün pek çok şey gerçekleşebilir. Bu kararları birlikte alıyoruz. Tabii ki listemizi güncelleyeceğiz ama onun için son tarihe kadar beklemek önemli."

İLK 8 İÇİN KRİTİK GECE

Ferencvaros (1) ve Brann (3) maçlarında takımı sırtlayan Talisca, Avrupa'da 3'te 3 yapmak istiyor. Kupada Beyoğlu ve ligde Alanya (2) karşılaşmalarında galibiyeti getiren Brezi lyalı'ya bugün de büyük iş düşecek