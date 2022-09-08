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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Son virajda Tayyip Talha

Son virajda Tayyip Talha

Transfer dönemi bugün sona eriyor. F.Bahçe, Beşiktaş’ın da istediği Adana Demirsporlu stoper için tüm kozlarını oynuyor

Serdar Aziz'in sık sakatlanması, Lemos'un ayrılacak olması Fenerbahçe'yi yerli stoper için harekete geçirdi. Sarılacivertliler, Beşiktaş'ın 1.4 milyon Euro bonservis bedelini ödeme planı üzerinden Adana Demirspor'la görüşme yaptığı ancak anlaşma zemini bulamadığı Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi. Hem 22 yaşındaki stoper hem de kulübü ile görüşmeler sıklaştırıldı. Karabük altyapısından yetişen futbolcu, 2018'de 245 bin Euro'ya Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

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Son virajda Tayyip Talha
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