Son virajda Tayyip Talha

Transfer dönemi bugün sona eriyor. F.Bahçe, Beşiktaş’ın da istediği Adana Demirsporlu stoper için tüm kozlarını oynuyor
Serdar Aziz'in sık sakatlanması, Lemos'un ayrılacak olması Fenerbahçe'yi yerli stoper için harekete geçirdi. Sarılacivertliler, Beşiktaş'ın 1.4milyon Euro bonservis bedeliniödeme planı üzerindenAdana Demirspor'la görüşmeyaptığı ancak anlaşmazemini bulamadığı TayyipTalha Sanuç için devreyegirdi. Hem 22 yaşındaki stoper hem de kulübü ile görüşmeler sıklaştırıldı. Karabük altyapısından yetişen futbolcu, 2018'de 245bin Euro'ya AdanaDemirspor'a transferolmuştu.