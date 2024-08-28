Sonraki satıştan yüzde 10 payı var

Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sessizlik dün son buldu. Fenerbahçe, 23 Ağustos'ta İngiltere'ye giden 24 yaşındaki sol bekin Premier Lig kulübü Brighton&Hove Albion'a transfer olduğunu açıklarken, detayları da KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, Ferdi için Brighton'dan 30 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağını duyururken, performansa bağlı olarak da azami 5 milyon Euro bonus elde edeceğini belirtti.
Ayrıca sonraki satıştan da %10 pay alacağını aktardı. Ferdi, G.Saray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya giden Sacha Boey ile birlikte Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Yıldız futbolcuyu yeni kulübü "Türk lokumu"
temalı bir video ile açıkladı.