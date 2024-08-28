Sonraki satıştan yüzde 10 payı var

Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sessizlik dün son buldu. Fenerbahçe, 23 Ağustos'ta İngiltere'ye giden 24 yaşındaki sol bekin Premier Lig kulübü Brighton&Hove Albion'a transfer olduğunu açıklarken, detayları da KAP'a bildirdi.Ayrıca sonraki satıştan da %10 pay alacağını aktardı. Ferdi, G.Saray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya giden Sacha Boey ile birlikte Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Yıldız futbolcuyu yeni kulübütemalı bir video ile açıkladı.