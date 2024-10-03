‘Sorularıma cevap verin’

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. Ilıcalı sosyal medya hesabından "Kimse laf kalabalığı yapmasın, konuşmayı başka yerlere çekmesin" derken Öztürk'e şu soruları yöneltti:hiçbir illegal bahis şirketi ile görüşmedim, anlaşmadım, herhangi bir para da almadım. Siz illegal bahis şirketi ile görüştünüz mü? Anlaştınız mı? Sponsorluğundan para aldınız mı?illegal bahis şirketinden para aldıysanız bu para illegal bir para olmuyor mu? Bu durum haksız rekabet yapmıyor mu?sezon transfer ettiğiniz futbolcuların maaşlarını doğru bildirdiniz mi? Bildirmediğinizi tüm Türkiye biliyor. Siz yalanlayabiliyor musunuz?durum haksız rekabet olmuyor mu? İki durumda harcama limitlerinde size haksız avantaj sağlamıyor mu?