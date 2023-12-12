‘Soruşturma açın’

BEŞIKTAŞ derbisinin ardından hakem hatalarıyla ilgili görüntülü rapor hazırlayan ve bunu TFF'ye ileten F.Bahçe, dün yeni bir mektup daha gönderdi. Eski Süper Lig hakemi Serkan Çınar'ın iddialarına dikkat çekilen mektupta şu ifadeler yer aldı: "Süper Lig Kulüplerimiz, eski FIFA kokartlı hakemler ve son olarak Serkan Çınar'ın açıklamaları mevcutken hâlâ ciddi bir soruşturmanın başlatılmamış olması kabul edilebilir nitelikte değildir. Sayın Federasyonunuzun harekete geçmesini, başta MHK olmak üzere ilgili Federasyon kurullarınca soruşturma süreçlerinin vakit kaybetmeksizin başlatılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını talep ederiz." Serkan Çınar bir kanalda, 2018-19'da Rizespor- G.Saray maçında Onyekuru'ya verilen penaltıda VAR hakemi Alper Ulusoy'un kendisini çağırıp, farklı pozisyonu gösterdiğini ve bu pozisyonun da yayında verilmediğini iddia etmişti.