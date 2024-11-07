Sosyal kapışma!

F.Bahçe
ve G.Saray arasındaki tartışmalar büyüyor. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ilıcalı, "G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.
İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kulandı. Ancak Hatipoğlu, böyle bir anlaşmanın olmadığını duyuran şu mesajı paylaştı: "Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını şaşkınlıkla okudum.
Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu.
Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır.
Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir." Ilıcalı da şöyle yanıt verdi: "Maçlar ve pozisyonlar incelensin çağrısını canlı yayında, milyonların önünde kendisi yaptı. Resmi açıklamayla bu teklifi kabul ettiğimizi duyurduk. Beni arayarak kabul ettiklerini söyledi.
Yurt dışından iki hakem getirmek üzere anlaştık. 2 hafta sonra kendilerine ulaşarak pozisyon incelemek üzere İngiltere'den bir hakem getireceğimizi söyledik. Kendisi henüz hakem belirleyemediklerini söyledi ve milli arada yapmak istediklerini dile getirdi, kabul ettik. Markus Merk ile görüşüp anlaştıklarını ve uygun tarihlerini bana iletti, kabul ettik."