Sosyal kapışma!

ve G.Saray arasındaki tartışmalar büyüyor. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ilıcalı, "G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonrasında,İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kulandı. Ancak Hatipoğlu, böyle bir anlaşmanın olmadığını duyuran şu mesajı paylaştı:Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu.Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir." Ilıcalı da şöyle yanıt verdi: "Maçlar ve pozisyonlar incelensin çağrısını canlı yayında, milyonların önünde kendisi yaptı. Resmi açıklamayla bu teklifi kabul ettiğimizi duyurduk.Yurt dışından iki hakem getirmek üzere anlaştık. 2 hafta sonra kendilerine ulaşarak pozisyon incelemek üzere İngiltere'den bir hakem getireceğimizi söyledik. Kendisi henüz hakem belirleyemediklerini söyledi ve milli arada yapmak istediklerini dile getirdi, kabul ettik.