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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Soyunma odasına baskın

Soyunma odasına baskın

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, tarihi Beşiktaş yenilgisi sonrası soluğu soyunma odasında aldı, sinirler gerildi

Fenerbahçe'nin 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Ali Koç, olayın sıcaklığıyla soyunma odasına indi. Başkan Koç'un, tüm takıma hitaben, "Doğum günümde bana güzel bir hediye verdiniz, hepinize teşekkür ederim. Hiçbir şeyinizi eksik bırakmıyoruz, ödemelerinizi zamanında yapıyoruz, bu taraftar gülmeyi hak ediyor. Neden bir türlü yüzümüz gülmüyor" diyerek oyuncularına sitem ettiği öğrenildi. Bu konuşmaların üzerine teknik direktör Jorge Jesus'un, "Oyunculara yüklenmeyin, bu durumun bir suçlusu varsa o da benim" diyerek karşılık verdiği bildirildi. İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı aktarılırken, sinirlerin de gerildiği ifade edildi.



ALİ KOÇ'LA BİTEN SERİLER
HAZIRAN 2018'de tarihi farkla Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığa seçilen Ali Koç, 5 yıldır başarısız bir grafik çiziyor. Koç'la futbolda kupaya hasret kalan sarı-lacivertliler için birçok rekor ve seri de son buldu.
BEŞİKTAŞ'IN 10 kişi ile 4-2 kazandığı karşılaşma siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in 6 farklı takımla geldiği Kadıköy'deki ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
TRABZONSPOR'UN 23, Galatasaray'ın 21, Beşiktaş'ın 15 yıllık Kadıköy'de kazanamama özlemi Koç döneminde son buldu.
SADECE büyükler değil, G.Birliği (21), Göztepe (21) ve Sivas (7) da İstanbul'da Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi.



NEREDEN NEREYE!
Başkan Koç, Jesus'u takımın başına getirdiğinde taraflar çok mutluydu. Dünkü sonuca Başkan da tribünde isyan etti.

KOCAMAN, YALÇIN, AVCI...
F.Bahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağının yüksek sesle dile getirilmesinin ardından taraftarlar da gönüllerindeki teknik adam isimlerini sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla belirtti. Sarılacivertli futbolseverler, eski hocaları Aykut Kocaman ile birlikte Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayıp ardından takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ve Trabzonspor'da 3 kupa kaldırıp yolları ayrılan Abdullah Avcı'nın isimlerini telaffuz etti.

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