Soyunma odasına baskın

Fenerbahçe'nin 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Ali Koç, olayın sıcaklığıyla soyunma odasına indi. Başkan Koç'un, tüm takıma hitaben,diyerek oyuncularına sitem ettiği öğrenildi. Bu konuşmaların üzerine teknik direktör Jorge Jesus'un,diyerek karşılık verdiği bildirildi. İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı aktarılırken, sinirlerin de gerildiği ifade edildi.HAZIRAN 2018'de tarihi farkla Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığa seçilen Ali Koç, 5 yıldır başarısız bir grafik çiziyor. Koç'la futbolda kupaya hasret kalan sarı-lacivertliler için birçok rekor ve seri de son buldu.10 kişi ile 4-2 kazandığı karşılaşma siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in 6 farklı takımla geldiği Kadıköy'deki ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti.23, Galatasaray'ın 21, Beşiktaş'ın 15 yıllık Kadıköy'de kazanamama özlemi Koç döneminde son buldu.büyükler değil, G.Birliği (21), Göztepe (21) ve Sivas (7) da İstanbul'da Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi.Başkan Koç, Jesus'u takımın başına getirdiğinde taraflar çok mutluydu. Dünkü sonuca Başkan da tribünde isyan etti.F.Bahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağının yüksek sesle dile getirilmesinin ardından taraftarlar da gönüllerindeki teknik adam isimlerini sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla belirtti. Sarılacivertli futbolseverler, eski hocaları Aykut Kocaman ile birlikte Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayıp ardından takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ve Trabzonspor'da 3 kupa kaldırıp yolları ayrılan Abdullah Avcı'nın isimlerini telaffuz etti.