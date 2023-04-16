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Giriş Tarihi: 16.4.2023

‘Soyunma odasında hakeme hakaret ettiler’

‘Soyunma odasında hakeme hakaret ettiler’
Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, maçtan sonra hakem nezdinde Fenerbahçeli yöneticilere tepki gösterdi. Aytekin şunları söyledi: "Burada bir senaryo yazılmış, bir film oynanıyor. Hakem soyunma odasına yöneticilerin baskısıyla, hakaretleri altında içeri zor giriyor. Yöneticilerin neler söylediğini benim söylemem uygun olmaz. Hakemin kendisi çıkıp söyleyecektir, raporlar yazacaktır. Bu ortamda hakemlerin doğru maç yönetmesi mümkün değil. Başkanımız içeride fenalık geçirdi. Kul hakkıdır bu, buna kimsenin girmemesi lazım. Çok radikal kararlar da alabilirdik ama almadık. Ankaragücü'ne zarar vermek istemeyiz. Türk futbolundan bu elleri nasıl çekeceğiz. Çok zor bir şey değil adaletli maçlar yönetmek. Fenerbahçe, vicdanı rahat buradan ayrılacaklar mı?"

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‘Soyunma odasında hakeme hakaret ettiler’
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