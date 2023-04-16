‘Soyunma odasında hakeme hakaret ettiler’

Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, maçtan sonra hakem nezdinde Fenerbahçeli yöneticilere tepki gösterdi. Aytekin şunları söyledi: "Burada bir senaryo yazılmış, bir film oynanıyor.Bu ortamda hakemlerin doğru maç yönetmesi mümkün değil.Kul hakkıdır bu, buna kimsenin girmemesi lazım. Çok radikal kararlar da alabilirdik ama almadık. Ankaragücü'ne zarar vermek istemeyiz. Türk futbolundan bu elleri nasıl çekeceğiz. Çok zor bir şey değil adaletli maçlar yönetmek. Fenerbahçe, vicdanı rahat buradan ayrılacaklar mı?"