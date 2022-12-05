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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Söz sırası Altay’da

Samet YÜKSEL
Söz sırası Altay’da

F.Bahçe, kontratını uzatmak için teklifte bulunduğu 24 yaşındaki eldivenin vereceği cevabı bekliyor

Altay Bayındır bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilese de teknik direktör Jorge Jesus ve yönetimin tam desteğini gördü. Fenerbahçeli idareciler, bununla da kalmayarak 24 yaşındaki kalecinin sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti… Sarı-lacivertliler, genç file bekçisinin 4.5 milyon TL olan yıllık maaşını artırarak yeni mukavele teklifinde bulunurken söz sırası Altay'a geçti. Adı İtalyan devi İnter'le anılan Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'nin önerisine diğer takımlardan gelecek tekliflere göre olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor.

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Söz sırası Altay’da
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