Söz sırası Altay’da

Altay Bayındır bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilese de teknik direktör Jorge Jesus ve yönetimin tam desteğini gördü. Fenerbahçeli idareciler, bununla da kalmayarak 24 yaşındaki kalecinin sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti…Adı İtalyan devi İnter'le anılan Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'nin önerisine diğer takımlardan gelecek tekliflere göre olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor.