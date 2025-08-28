Special fiyasko!

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK F.BAHÇE'NİN RAKİPLERİ YARIN ÇEKİLECEK KURA İLE BELİRLENECEK



AKTÜRKOĞLU TARİHE GEÇTİ!

Fenerbahçe ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler/grup aşaması) yabancı bir ekibin formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu. Kerem, bir ay önce oynanan hazırlık karşılaşmasında da sarı-lacivertli takımın ağlarını havalandırmıştı. Portekiz ekibi o mücadeleyi de 3-2 kazanmıştı.

COŞKUYA KATILMADI

Benficalı futbolcular maçın ardından soyunma odasında zafer pozu verdi. Kerem ise takım arkadaşlarının bu coşkusuna ortak olmadı, galibiyet pozunda yer almadı...

SEVİNMEDİ

Kerem'in attığı golden sonra Benfica'nın sembolü olan kartal pençesi yapması ve sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşları yanına gelip, milli oyuncuyu kutladı. Benfica'yı Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıyan Kerem, Fenerbahçe'ye imza atarsa Avrupa Ligi'nde forma giyecek.

TAZMİNATI 15 MİLYON EURO

MAÇTAN bir gün önce Başkan Ali Koç ve yönetimini yerden yere vuran Jose Mourinho'nun, bu mağlubiyet sonrası durumunun ne olacağı merak konusu. Portekizli teknik adamın tazminatı 15 milyon Euro. Mourinho ile ilgili önemli kararlar alınabileceği iddia edildi.

21 YIL SONRA 2. KEZ KAYBETTİ

Jose Mourinho, Benfica'ya rakip olduğu 11 resmi maçın 6'sını kazanırken, 3 kez berabere kaldı. Tek yenilgisini 16 Mayıs 2004'te Portekiz Kupası'nda alan Portekizli hoca, dün 21 yıl sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



MOURİNHO: ÖNCELİĞİMİZ LİG!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından yeni hedefleriyle ilgili konuştu. Benfica hakkında "Bizden daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım. Tabii ki galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettik" diyen Portekizli hoca şöyle devam etti: "Fenerbahçe zaten senelerdir şampiyon olamıyor.Önceliğimiz şu anda lig. Avrupa Ligi'nde geçen sene iyi bir çizgimiz oldu. Yolumuza orada devam edeceğiz. Avrupa Ligi'ndeki takımlar arasında Porto güçlü bir ekip."



BİR GOL DE İCARDİ'DEN!

F.BAHÇE elendi, G.Saray Devler Ligi gruplarında Türkiye'yi temsil edecek tek takım oldu. Sarıkırmızılıların kaptanı İcardi, sosyal medyadan eski takım arkadaşı Kerem'e teşekkürü yandaki kare ile yaptı.



FRED: AVRUPA LİGİ'NDE ŞAMPİYON OLABİLİRİZ!

F.BAHÇE'NIN Brezilyalı oyuncusu Fred, yenilgiyi ve vedayı şöyle yorumladı: "Konuşması çok zor. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Bu ligi kazanabiliriz." Kaptan Skriniar da "Maça çok kötü başladık. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Topları ayağımızda tutamadık" dedi.