Stoper alalım!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden, önümüzdeki günlerde yarıştığı kulvarlara Türkiye Kupası'nı da ekleyecek olan Fenerbahçe, defansını sağlama almak istiyor.teknik heyeti harekete geçirdi. İsmail Kartal, yönetimden ocak ayında stoper alınmasını istedi.Sarı-lacivertli yönetim, müthiş bir performansa imza atan hocası Kartal'ın isteğini yerine getirmek için çalışmalara başladı.en önemli kriterlerden biri de Afrika Kupası'na gitmeyecek biri olması.yolları aranıyor.BU sezon fazla forma şansı bulamayan ancak son iki milli maçta (Hırvatistan- Letonya) ortaya koyduğu iyi performansla kendini gösteren Samet Akaydın, Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda Pendik maçına 11 başlayacak.BU sezon 18 resmi maçını da kazanan, geçen yıldan gelen iki galibiyetle 20 karşılaşmalık bir seri yakalayan Fenerbahçe, Pendikspor karşısına da rekorunu geliştirmek için çıkacak.Kanarya, puan cetvelinin alt sıralarından kurtulmaya çalışan rakibini yenmesi halinde rekorunu geliştirecek.Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla mağlup etti.Fenerbahçe, Pendikspor maçına Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanan formayla çıkacak. 1923 yılında giyilen formadan ilham alındı. Formanın ön bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, sırt kısmında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Cumhuriyet'in 6. yılında çekilen tarihi fotoğraf yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisinden dolayı Fenerbahçe'nin online satış mağazasına geçici süreliğine giriş yapılamadı.Fenerbahçe'de sakat oyunculardan olan Joshua King'in, hazır hale gelmesinin sevinci yaşanıyor. Sakatlıktan önce yükselen bir form grafiği yakalayan Norveçli yıldız, tekrardan o performansına dönmeyi amaçlıyor. Tadic ve Ryan Kent ile rekabete girecek olan King'in Pendikspor maç kadrosunda olması bekleniyor.