Stoper alalım!

Fenerbahçe’nin tecrübeli hocası, Luan Peres, Serdar Aziz ve Djiku’nun sakatlıkları nedeniyle ocak ayında transfer listesinin ilk sırasına ‘stoper almalıyız’ yazdı
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden, önümüzdeki günlerde yarıştığı kulvarlara Türkiye Kupası'nı da ekleyecek olan Fenerbahçe, defansını sağlama almak istiyor. Luan Peres'in sahalaradönüş tarihinin belliolmaması, SerdarAziz'in sık sakatlığıve geçtiğimizgünlerde atroskopiyapılması,Djiku'nun 6 haftasahalardan uzak kalacakolması teknik heyeti harekete geçirdi. İsmail Kartal, yönetimden ocak ayında stoper alınmasını istedi.
REKABETE GİREBİLECEK BİR İSİM
Sarı-lacivertli yönetim, müthiş bir performansa imza atan hocası Kartal'ın isteğini yerine getirmek için çalışmalara başladı. Becao-Djiku ikilisiyle rekabete girecekseviyede bir isme bakılırken, en önemli kriterlerden biri de Afrika Kupası'na gitmeyecek biri olması. Yabancı sınırlamasınedeniyle LuanPeres'i eldençıkarmanın yolları aranıyor.
SAMET GÖREVE
BU sezon fazla forma şansı bulamayan ancak son iki milli maçta (Hırvatistan- Letonya) ortaya koyduğu iyi performansla kendini gösteren Samet Akaydın, Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda Pendik maçına 11 başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal,Oosterwolde'yi de sol stoper olarakdenedi. Fakat tecrübeli teknik adamınson tercihi Samet olacak.
HER GALİBİYET YENİ BİR REKOR
BU sezon 18 resmi maçını da kazanan, geçen yıldan gelen iki galibiyetle 20 karşılaşmalık bir seri yakalayan Fenerbahçe, Pendikspor karşısına da rekorunu geliştirmek için çıkacak. Süper Lig'de 9'da 9 yapan sarılacivertliler.'Lig tarihinde sezonaen iyi başlayan takım' unvanınınsahibi olmuştu. Kanarya, puan cetvelinin alt sıralarından kurtulmaya çalışan rakibini yenmesi halinde rekorunu geliştirecek. Fenerbahçe,bu sezon deplasmanda oynadığı4 maçı da gol yemedenkazandı. Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla mağlup etti.
100. YILA ÖZEL FORMA GİYECEK
Fenerbahçe, Pendikspor maçına Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanan formayla çıkacak. 1923 yılında giyilen formadan ilham alındı. Formanın ön bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, sırt kısmında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Cumhuriyet'in 6. yılında çekilen tarihi fotoğraf yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisinden dolayı Fenerbahçe'nin online satış mağazasına geçici süreliğine giriş yapılamadı.
JOSHUA KING REKABETE HAZIR
Fenerbahçe'de sakat oyunculardan olan Joshua King'in, hazır hale gelmesinin sevinci yaşanıyor. Sakatlıktan önce yükselen bir form grafiği yakalayan Norveçli yıldız, tekrardan o performansına dönmeyi amaçlıyor. Tadic ve Ryan Kent ile rekabete girecek olan King'in Pendikspor maç kadrosunda olması bekleniyor.