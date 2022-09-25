Stoperde nefes aldı!

Sakatlığını tamamen atlatan Serdar Aziz, 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Luan Peres ise 2 Ekim'e kadar hazır duruma gelecek ve yine bu karşılaşmada görev alabilecek. Jorge Jesus'un elinde sadece Gustavo Henrique ve Szalai kalınca Portekizli, 4'lü defansa dönmüştü. Stoperde eli rahatlayan Jesus'un tekrardan 3'lü savunmaya geçmesi bekleniyor. Luan Peres, Rennes maçında dizini kale direğine çarpıp sakatlanmıştı.Serdar Aziz ise ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkartılmıştı. İki stoperin takıma verilen iznin ardından bu hafta çalışmalara başlayacakları öğrenildi.Bu arada Fenerbahçe, milli aradan sonra ekim ayında tam 8 maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. 6 Ekim'de Larnaca'yı ağırlayacak Kanarya, 9 Ekim'de Karagümrük ile kapışacak. 13 Ekim'de Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a gidecek F.Bahçe, 17'sinde Başkent'te Ankaragücü sınavına çıkacak. Jesus'un talebeleri, 22'sinde Başakşehir'i konuk edecek, 27'sinde ise Rennes ile randevu Kadıköy'de olacak. Ekim ayı, 30'unda İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak maçla sona erecek.İNGİLİZ basını, bu sezon Nottingham Forest'ın bitiremediği transferleri ve bu isimlerin performanslarını değerlendirdi. Alex Moreno, Maxwell Cornet, Japhet Tanganga ve Michy Batshuayi'nin olduğu listede, Fenerbahçe'nin golcüsü ile ilgili, Chelsea ile yaşanan evrak sorunu nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.Bu golü de Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e karşı attı.