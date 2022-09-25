Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Stoperde nefes aldı!
Giriş Tarihi: 26.9.2022

Stoperde nefes aldı!

CEYHUN SAMET YÜKSEL

Serdar Aziz ve Luan Peres’in 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçına kadar hazır olacağı öğrenildi. Gustavo Henrique ve Szalai de Jesus’tan forma bekliyor

Sakatlığını tamamen atlatan Serdar Aziz, 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Luan Peres ise 2 Ekim'e kadar hazır duruma gelecek ve yine bu karşılaşmada görev alabilecek. Jorge Jesus'un elinde sadece Gustavo Henrique ve Szalai kalınca Portekizli, 4'lü defansa dönmüştü. Stoperde eli rahatlayan Jesus'un tekrardan 3'lü savunmaya geçmesi bekleniyor. Luan Peres, Rennes maçında dizini kale direğine çarpıp sakatlanmıştı. Kontrollerde ciddi bir sorun olmaması herkese rahat nefes aldırsa da sağlık ekibinin tavsiyesiyle Sambacı, Alanya karşısında riske edilmedi. Serdar Aziz ise ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkartılmıştı. İki stoperin takıma verilen iznin ardından bu hafta çalışmalara başlayacakları öğrenildi.

EKİM AYINDA 8 ZORLU KARŞILAŞMA!
Bu arada Fenerbahçe, milli aradan sonra ekim ayında tam 8 maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. 6 Ekim'de Larnaca'yı ağırlayacak Kanarya, 9 Ekim'de Karagümrük ile kapışacak. 13 Ekim'de Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a gidecek F.Bahçe, 17'sinde Başkent'te Ankaragücü sınavına çıkacak. Jesus'un talebeleri, 22'sinde Başakşehir'i konuk edecek, 27'sinde ise Rennes ile randevu Kadıköy'de olacak. Ekim ayı, 30'unda İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak maçla sona erecek.

BATSHUAYI PİŞMAN ETTİ!
İNGİLİZ basını, bu sezon Nottingham Forest'ın bitiremediği transferleri ve bu isimlerin performanslarını değerlendirdi. Alex Moreno, Maxwell Cornet, Japhet Tanganga ve Michy Batshuayi'nin olduğu listede, Fenerbahçe'nin golcüsü ile ilgili, Chelsea ile yaşanan evrak sorunu nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı. 28 yaşındaki Belçikalı forvetin gösterdiği performansın ardından, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'in pişman olduğu belirtildi. Batshuayi, sarılacivertli forma ile çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti. Bu golü de Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e karşı attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Son dakika: A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Faroe Adaları'na boyun eğdik
CHP kampında Selvi Kılıçdaroğlu - Aylin Nazlıaka gerginliği: "Bir daha gelmeyeceğim"
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Son dakika: Yunanistan Ege'de ateşle oynuyor! Türkiye'den sert tepki: "Kabul edilemez"
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir araya geldi
Staj yapana emeklilik müjdesi! EYT kapsamına nasıl girecekler? İşte 5 soruda yeni sistem...
Şans Topu Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
Süper Loto Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
HDP'den 'Benimle misiniz?' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı! Akşener'den manidar sözler
ARKADAŞINA GÖNDER
Stoperde nefes aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA