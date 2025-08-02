Süper Lig’in en pahalı stoperi

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Milan Skriniar'ı bonservisiyle resmen kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiriye göre, Slovak savunma oyuncusu yıllık 8 milyon Euro kazanacak. SABAH Spor, 22 Haziran'da duyurduğu haberde ise 30 yaşındaki Milan Skriniar'ın, Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık 8 milyon Euro maaşın altını çizmişti.

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO

Ayrıca söz konusu haberde, bonservis bedelinin 10 milyon Euro olacağı da belirtilmişti. Yıldız futbolcu, Türkiye'de forma giyen stoperlerin içinde en yüksek ücreti alacak isim oldu.