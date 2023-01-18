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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Süper Lig’in hırçını

Süper Lig’in hırçını
Süper Lig'de 19 haftalık ilk yarı tamamlanırken, hakemler 45 kez kırmızı, 804 defa da sarı kartlarına müracaat etti. 5 kırmızı kartla ilk yarının en hırçın takımı Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler 38 de sarı kart gördü. Onu 38 sarı- 4 kırmızı ile Adana Demir ve Antalyaspor takip etti. 19 takım içinde kırmızı kart görmeyen tek takım Alanyaspor olurken, turuncu-yeşilli futbolculara 45 sarı kart gösterildi. Ligde en çok sarı kart 52 kezle Kasımpaşa'ya çıktı. İstanbul temsilcisi 1 de kırmızı ile cezalandırıldı. Lider Galatasaray, 50 sarı-3 kırmızı, Beşiktaş 40 sarı- 3 kırmızı, Trabzonspor ise 43 sarı-2 kırmızı kart gördü. Ligin en az sarı kart gören takımı 36 kezle Kayserispor oldu. Sarıkırmızılılar sadece 1 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.

BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Zamanlama hatası!
BU tip değerlendirmelerde istatistikler bana göre çok önemli değil. Çünkü kırmızı kartı fazla görmesi hırçın bir oyun oynadığı şeklinde yorumlanamaz. Eğer presli oyun, önde baskı ve bu baskıya tam alışmamışsanız, hamle zamanlamasındaki yanlışlar da kart görmeye neden olabilir. Fenerbahçe'nin 19 takım içinde sarı kartı 38 kezle en az gören ekipler içinde yer almas ı bu fikrim için güzel bir örnektir. Bazı oyuncu tipleri vardır ki erken sarı kart gördükleri zaman, ikinci sarı riskini çok fazla taşırlar. O zamanlar da bu tip oyuncuların zamanında dışarı alınması gerekir. Batshuayi; Sivas, Pedro; Giresun, Crespo da Trabzon maçında böyle kırmızı kart gördü. Bu arada Batshuayi'nin ikinci sarısının hakem hatası olduğunu da belirtelim.

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Süper Lig’in hırçını
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