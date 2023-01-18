Süper Lig’in hırçını

Süper Lig'de 19 haftalık ilk yarı tamamlanırken, hakemlerkartlarına müracaat etti. 5 kırmızı kartla ilk yarının en hırçın takımı Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler 38 de sarı kart gördü.19 takım içinde kırmızı kart görmeyen tek takım Alanyaspor olurken, turuncu-yeşilli futbolculara 45 sarı kart gösterildi.İstanbul temsilcisi 1 de kırmızı ile cezalandırıldı.Ligin en az sarı kart gören takımı 36 kezle Kayserispor oldu. Sarıkırmızılılar sadece 1 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.Ömer ÜRÜNDÜLZamanlama hatası!tip değerlendirmelerde istatistikler bana göre çok önemli değil. Çünkü kırmızı kartı fazla görmesi hırçın bir oyun oynadığı şeklinde yorumlanamaz.Fenerbahçe'nin 19 takım içinde sarı kartı 38 kezle en az gören ekipler içinde yer almas ı bu fikrim için güzel bir örnektir. Bazı oyuncu tipleri vardır ki erken sarı kart gördükleri zaman, ikinci sarı riskini çok fazla taşırlar. O zamanlar da bu tip oyuncuların zamanında dışarı alınması gerekir.Bu arada Batshuayi'nin ikinci sarısının hakem hatası olduğunu da belirtelim.