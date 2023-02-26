Superman efsanesi

Bu sezon golleriyle Fenerbahçe'yi sırtında taşıyan Enner Valencia, dün de biri penaltıdan iki kez ağları sarsarak şovunu sürdürdü.Bu sezon 30 resmi maçta 25 gol, 4 asistle Kanarya'nın en etkili silahı olan 'Superman' lakaplı oyuncunun, Brezilya ekibi İnternacional ile anlaştığı ve lig sonunda yuvadan uçacağı konuşuluyor.Jorge Jesus'un yerine dün kulübede yer alan Fenerbahçe yardımcı antrenörü Joao de Deus maç sonrası,İyi bir maçtı bizim için. Galip gelmeyi başardık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.