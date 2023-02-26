Superman efsanesi

Bu sezon 3. kez üst üste 3 maçta gol bulan Enner Valencia, Fenerbahçe tarihinde en çok fileleri sarsan 10. oyuncu oldu
Bu sezon golleriyle Fenerbahçe'yi sırtında taşıyan Enner Valencia, dün de biri penaltıdan iki kez ağları sarsarak şovunu sürdürdü. Son 3 maçta dafileleri bularak, bu sezon 3. kez bunu başaranEkvadorlu yıldız, sarı-lacivertli ekipteki51. golünü atıp kulüp tarihinin en çokgol atanlar listesinde adını 10. sıraya yazdırmayıbaşardı. Bu sezon 30 resmi maçta 25 gol, 4 asistle Kanarya'nın en etkili silahı olan 'Superman' lakaplı oyuncunun, Brezilya ekibi İnternacional ile anlaştığı ve lig sonunda yuvadan uçacağı konuşuluyor.
ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇIYORUZ
CEZALI Jorge Jesus'un yerine dün kulübede yer alan Fenerbahçe yardımcı antrenörü Joao de Deus maç sonrası, "Buzor günlerde oyuncuları sahaya adapteetmek kolay değildi açıkçası. İyi bir maçtı bizim için. Galip gelmeyi başardık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.