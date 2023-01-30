Süperman’le uçuşa devam

Valencia 2. devre direkten dönen iki topu tamamlayarak skoru 4-1'e getirdi. Batshuayi de sonucu ilan ettiJorge Jesus, skoru 2-1'e getiren gole çok sevinmesi için bu yorumu yaptı.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, farklı galibiyet için,İlk yarım saatte yenik duruma da düştük ama takım öz güvenini kaybetmedi.Şimdi Adana'daki maçı düşünmeye başlamalıyız" dedi. Özellikle skoru 2-1'e getiren ikinci gole iki elinin işaret parmaklarını kaldırıp, koşarak sevinmesi sorulan Portekizli hoca şunları söyledi:F.Bahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler, 53. dakikada uzak mesafeden müthiş bir aşırtma vuruş yaptı. Top üst direkten dönünce Enner Valencia tamamladı ve hattrick'e ulaştı. Ancak takım arkadaşları golün ardından Valencia'yı değil, Arda'yı tebrik etti. Karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Maçın oyuncusu kesinlikle Valencia. Tüm takım olarak çok çalıştık ama 4 gol atan bir oyuncunun hakkını vermek gerekiyor. Taraftar bana büyük destek veriyor. Karşılığını vermek için çalışıyorum."34. dakikada hızlı gelişen hücumda Valencia ceza alanında Graovac'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterince Batshuayi vuruşu kullanmak istedi. Ancak Jesus, kenardaki Arao ile haber gönderip "Valencia"nın atmasını istedi. Valencia'nın vuruşu direkten döndü. Tamamlayıp topu ağlara gönderdi. Ancak atıştan önce kaleci Erdem'in iki ayağının da çizgiye temas etmediği gerekçesiyle penaltı tekrar ettirildi. Tecrübeli oyuncu, bu kez başarılı oldu.Profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atan Enner Valencia, bu sezon ligde 6 karşılaşmada 2 ve üzeri gol attı . Ümraniye, Kasımpaşa, Adana Demir ve G.Antep karşılaşmalarında ikişer gol kaydederken, Karagümrük filelerini 3 kez havalandırdı. Dün ise 4 gol birden buldu. 33 yaşındaki futbolcu, 17. maçnıda 19 gole ulaşıp Süper Lig krallık yarışında en yakın takipçisi Karagümrüklü Fabio Borini'ye (12) fark attı. Süperman bu sezon 4 de asist yaparken takımının 23 golüne direkt katkı verdiGecenin adamı Valencia karşılaşma öncesi ailesiyle yaptığı bir konuşmayı paylaşıp şunları söyledi: "Kariyerimde ilk kez 4 gol attım. İşin komiği karşılaşma öncesi de eşim ve çocuklarımla bir maçta 4 gol atmadığımı konuşmuştuk. Zamanlama güzel oldu. Eve gider gitmez beş gol atmadığımı konuşacağım ki diğer maçta gerçekleşsin."