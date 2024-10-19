Şüphelilere 20 yıl hapis talebi

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, 26 Eylül günü Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış,Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, dava açılmak üzere dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Saldırı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık,suçundan 20 yıla kadar, şüpheli O.D. hakkında "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçundan 23 yıla kadar, şüpheliler E.Ü., Y.G. ve İ.T. hakkında isesuçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.SİLAHLI saldırı sonrası ayaklarından bir dizi operasyon geçiren Serhat Akın, dün bir kez daha ameliyata alındı. Eski milli oyuncu, bıçak altına girmeden önce sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Anladığım kadarıyla uzun ve zor bir ameliyat olacak! Bir daha yürüyebilir miyim bilmiyorum, Allah büyük o biliyor. Hastaneye gelmeyip, telefonla beni de aramadan, Serhat'a geçmiş olsun "ama" bizi çok eleştiriyordu diyen!.. Vurulmadan 2 gün önce az kaldı diye mesaj atana benim bedduam belki tutmaz ama annem babamın iyi olmayan dilekleri tutar, buna eminim. Allah'a emanet olun."