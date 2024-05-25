Ş.Urfa’da maça çıkmamak rezillik

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Silivri ve çevre derneklerle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Şanlıurfa'da G.Saray ile oynanan Süper Kupa finaline A Takım'ın çıkmamasını eleştiren Yıldırım, "Gittik kupa maçında Urfa'da U19 takımını çıkarıp birinci dakika gol yedik, bunlar rezillik! Kimse konuşmuyor, sanki olağan bir şeymiş gibi! Ben tasvip etmiyorum. A takımla giderdik, çıkardık ve yenerdik. Kupayı da TFF'ye hediye eder, 'Buyurun' derdik. Aslı bizde, sahtesi de onlarda!"
ifadelerini kullandı.
ULU ÖNDER'DEN FAYDALANIYOR
Riyad'da oynanmayan karşılaşma hakkında da konuşan Yıldırım, "Atatürk'le ne ilgisi var Riyad'daki kupanın? Tutturuyorsunuz 'Atatürk tişörtü giyeceğiz' diye. Ulu Önderden mezarında faydalanmaya çalışıyorlar. Atatürk tişörtü giyeceksen önceden organize etsenize. Gidiyorsun U19'u da götürüyorsun, kendi demecin"
dedi.
JOSE MOURİNHO KIZIMA SÖZ VERDİ
BAŞKAN seçilmesi halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Mourinho ile ilgili yeni bir detay da paylaşan Yıldırım şunları söyledi: "Kızım, Jose Mourinho ile görüntülü konuşurken, "Benim hayalim senin Fenerbahçe'ye gelmen" dedi. Mourinho ise "Umuyorum geleceğim" karşılığını verdi.