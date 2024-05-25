Ş.Urfa’da maça çıkmamak rezillik

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Silivri ve çevre derneklerle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Şanlıurfa'da G.Saray ile oynanan Süper Kupa finaline A Takım'ın çıkmamasını eleştiren Yıldırım,ifadelerini kullandı.Riyad'da oynanmayan karşılaşma hakkında da konuşan Yıldırım,dedi.BAŞKAN seçilmesi halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Mourinho ile ilgili yeni bir detay da paylaşan Yıldırım şunları söyledi: "Kızım, Jose Mourinho ile görüntülü konuşurken, "Benim hayalim senin Fenerbahçe'ye gelmen" dedi. Mourinho ise "Umuyorum geleceğim" karşılığını verdi.