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Giriş Tarihi: 10.7.2023

Szalai için veda zamanı

Szalai için veda zamanı

F.Bahçe, Union Berlin ile 14 milyon Euro’ya el sıkıştı. Macar stoper artık kariyerini Alman ekibinde sürdürecek

Bundesliga ekibi Union Berlin'den gelen teklif sonrasında F.Bahçe'de Attila Szalai'ye Almanya yolu gözüktü. Sarılacivertliler, Berlin ekibinden 15 milyon Euro isterken oyuncunun kulübü ise 12 milyon Euro'luk teklif ile pazarlık kapısını açtı. Yapılan görüşmeler sonrasında bonusları da içeren toplam 14 milyon Euro'luk (400.3 milyon TL) bonserviste el sıkışıldı. 2020-2021 sezonunda ara transferde Apoel Limassol kulübünden 2.2 milyon Euro'ya transfer edilen Macar futbolcu, Kanarya'ya 11.8 milyon Euro kazandırarak Almanya yoluna koyuldu. F.Bahçe forması ile 117 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 7 gol atarken 4 kez de asist katkısı sağladı.

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Szalai için veda zamanı
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