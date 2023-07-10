Szalai için veda zamanı

Bundesliga ekibi Union Berlin'den gelen teklif sonrasında F.Bahçe'de Attila Szalai'ye Almanya yolu gözüktü. Sarılacivertliler, Berlin ekibinden 15 milyon Euro isterken oyuncunun kulübü ise 12 milyon Euro'luk teklif ile pazarlık kapısını açtı. Yapılan görüşmeler sonrasında bonusları da içeren toplam2020-2021 sezonunda ara transferde Apoel Limassol kulübünden 2.2 milyon Euro'ya transfer edilen Macar futbolcu, Kanarya'ya 11.8 milyon Euro kazandırarak Almanya yoluna koyuldu.