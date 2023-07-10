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Giriş Tarihi: 10.7.2023

Szymanski F.Bahçe’de

ERHAN UZUNER
Szymanski F.Bahçe’de

G.Saray’ın da istediği 24 yaşındaki on numara için Kanarya hızlı davranıp işi bitirdi. D.Moskova’ya 11+4 milyon Euro bonservis, oyuncuya da sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret verilecek

SABAH Spor'un 6 Temmuz'da okuyucularına duyurduğu Sebastian Szymanski'nin transferi dün sonuçlandı. Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ve Galatasaray'ın da devreye girip pazarlık yaptığı Polonyalı on numara için gerçekleşen derbide kazanan Kanarya oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmamak için işi çabuk tuttu. Dinamo Moskova'ya teklif ettiği bonservisi 11 milyon Euro net + 4 milyon Euro bonuslar şeklinde revize eden F.Bahçe, 24 yaşındaki futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro ücretten 4 senelik mukavele önerdi. İki tarafla da anlaşılırken, Szymanski'nin menajeri Türkiye'ye davet edildi. Dün İstanbul'a gelen menajerle son detaylar da görüşüldü ve el sıkışıldı. F.Bahçe, Arda Güler'in boşluğunu yıldız isimle doldurdu. Bonservisi Rus kulübünde olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan Szymanski, 40 karşılaşmada 10 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

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Szymanski F.Bahçe’de
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