Szymanski imzayı attı

Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Sebastian Szymanski, dün resmen Fenerbahçeli oldu.KAP'a yapılan açıklamada, "Dinamo Moskova'ya toplam 9 milyon 750 bin Euro, 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir.denildi. F.Bahçe, oyuncuya vereceği rakamı açıklamazken, sezon başına 2.5 milyon Euro maaş ödeneceği öğrenildi.Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Sebastian Szymanski "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Onlara, 'Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım' demek istiyorum" yorumunu yaptı.