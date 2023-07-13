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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Szymanski imzayı attı

Szymanski imzayı attı

Türkiye’nin SABAH SPOR’dan öğrendiği Polonyalı on numaranın transferi dün resmiyete döküldü

Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Sebastian Szymanski, dün resmen Fenerbahçeli oldu. 24 yaşındaki Polonyalı on numara, kulüp binasına giderek 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Dinamo Moskova'ya toplam 9 milyon 750 bin Euro, 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri, kulübümüz tarafından karşılanacaktır" denildi. F.Bahçe, oyuncuya vereceği rakamı açıklamazken, sezon başına 2.5 milyon Euro maaş ödeneceği öğrenildi.

'Benim için büyük bir gurur'
Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Sebastian Szymanski "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Onlara, 'Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım' demek istiyorum" yorumunu yaptı.

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Szymanski imzayı attı
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