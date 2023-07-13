Szymanski imzayı attı

Türkiye’nin SABAH SPOR’dan öğrendiği Polonyalı on numaranın transferi dün resmiyete döküldü
Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Sebastian Szymanski, dün resmen Fenerbahçeli oldu. 24yaşındaki Polonyalı on numara,kulüp binasına giderek4 yıllık sözleşmeyi imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Dinamo Moskova'ya toplam 9 milyon 750 bin Euro, 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereğidoğacak olan dayanışmakatkı bedelleri, kulübümüztarafından karşılanacaktır" denildi. F.Bahçe, oyuncuya vereceği rakamı açıklamazken, sezon başına 2.5 milyon Euro maaş ödeneceği öğrenildi.
'Benim içinbüyük bir gurur'
Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Sebastian Szymanski "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Onlara, 'Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım' demek istiyorum" yorumunu yaptı.