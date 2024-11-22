Szymanski satılıyor

F.Bahçe'ye geldiği ilk dönemde takıma büyük katkı sağlayan ancak daha sonrasında skor anlamında beklentileri karşılayamayan Sebastian Szymanski'ye ayrılık yolu gözüktü… Birçok Avrupa kulübü tarafından takip edilen Polonyalı yıldıza Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde teklif gelmesi bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcileri Napoli ve Fiorentina'nın yanı sıra Alman ekibi Bayer Leverkusen'in sarı-lacivertli kulübün kapısını çalma ihtimali oldukça yüksek.
Fenerbahçe, Szymanski'yi 2023 yılının Temmuz ayında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Rus takımı Dinomo Moskova'dan kadrosuna katmıştı. Yönetimin, güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan oyuncuya karşılık 25 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep edeceği gelen bilgiler arasında. Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.