Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Szymanski satılıyor
Giriş Tarihi: 22.11.2024

Szymanski satılıyor

Sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı futbolcu için Napoli, Fiorentina ve Bayer Leverkusen devrede. Yönetimin istediği rakam ise 25 milyon Euro

Samet YÜKSEL
Szymanski satılıyor
F.Bahçe'ye geldiği ilk dönemde takıma büyük katkı sağlayan ancak daha sonrasında skor anlamında beklentileri karşılayamayan Sebastian Szymanski'ye ayrılık yolu gözüktü… Birçok Avrupa kulübü tarafından takip edilen Polonyalı yıldıza Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde teklif gelmesi bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcileri Napoli ve Fiorentina'nın yanı sıra Alman ekibi Bayer Leverkusen'in sarı-lacivertli kulübün kapısını çalma ihtimali oldukça yüksek. Fenerbahçe, Szymanski'yi 2023 yılının Temmuz ayında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Rus takımı Dinomo Moskova'dan kadrosuna katmıştı. Yönetimin, güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan oyuncuya karşılık 25 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep edeceği gelen bilgiler arasında. Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Szymanski satılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA