Szymanski satılıyor

F.Bahçe'ye geldiği ilk dönemde takıma büyük katkı sağlayan ancak daha sonrasında skor anlamında beklentileri karşılayamayan Sebastian Szymanski'ye ayrılık yolu gözüktü… Birçok Avrupa kulübü tarafından takip edilen Polonyalı yıldıza Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde teklif gelmesi bekleniyor.Fenerbahçe, Szymanski'yi 2023 yılının Temmuz ayında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Rus takımı Dinomo Moskova'dan kadrosuna katmıştı. Yönetimin, güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan oyuncuya karşılık 25 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep edeceği gelen bilgiler arasında.