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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Szymanski’ye 30-40 milyon Euro yetmez

Szymanski’ye 30-40 milyon Euro yetmez
F.Bahçe'de ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarını peşine takan Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, önemli açıklamalar yaptı. Polonya Milli Takımı'nda olan 24 yaşındaki oyuncu için ülke basınına konuşan Piekarski, "Fenerbahçeli taraftarlar onun için deliriyorlar. Kulübün ondan 30-40 milyon Euro para kazanabileceği söyleniyor ama bence şu anda Szymanski paha biçilemez bir futbolcu. Transfer süreci çok zordu. D.Moskova, Feyenoord ve İstanbul'dan iki büyük kulüp onun için mücadele etti. Sonunda Fenerbahçe mutlu sona ulaştı" ifadelerini kullandı.

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Szymanski’ye 30-40 milyon Euro yetmez
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