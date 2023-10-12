Szymanski’ye 30-40 milyon Euro yetmez

F.Bahçe'de ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarını peşine takan Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, önemli açıklamalar yaptı. Polonya Milli Takımı'nda olan 24 yaşındaki oyuncu için ülke basınına konuşan Piekarski, "Fenerbahçelitaraftarlar onun için deliriyorlar.Kulübün ondan 30-40 milyonEuro para kazanabileceğisöyleniyor ama bence şuanda Szymanski paha biçilemezbir futbolcu. Transfer süreci çok zordu. D.Moskova, Feyenoord ve İstanbul'dan iki büyük kulüp onun için mücadele etti. Sonunda Fenerbahçe mutlu sona ulaştı" ifadelerini kullandı.