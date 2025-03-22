Szymanski’ye İtalyan kancası

Fenerbahçe'de Avrupa takımlarının ilgisini çeken bir diğer isim de Sebastian Szymanski... İtalyan basınındaki haberlere göre;İki kulübün de Szymanski'yi kadrosuna katmak için hazırlık yaptığı aktarıldı. 25 yaşındaki futbolcunun hem merkez orta saha hem de on numara olarak görev yapabilmesinin ilgi çektiği belirtildi.Bu sezon sarı-lacivertli ekiple 42 müsabakada sahaya çıkan yıldız futbolcu, 5 gol attı ve 9 asist kaydetti. Oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.