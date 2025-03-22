Szymanski’ye İtalyan kancası

Fenerbahçe'de Avrupa takımlarının ilgisini çeken bir diğer isim de Sebastian Szymanski... İtalyan basınındaki haberlere göre; Polonyalı futbolcu, Milan ve Napoli'nin radarında.
İki kulübün de Szymanski'yi kadrosuna katmak için hazırlık yaptığı aktarıldı. 25 yaşındaki futbolcunun hem merkez orta saha hem de on numara olarak görev yapabilmesinin ilgi çektiği belirtildi. Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin ise en az 25 milyon Euro olduğu ifade edildi.
Bu sezon sarı-lacivertli ekiple 42 müsabakada sahaya çıkan yıldız futbolcu, 5 gol attı ve 9 asist kaydetti. Oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.