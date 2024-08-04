Tahlille hazır!

Lugano eşlemesini geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe'de yeni hedef Lille… Salı günü Fransız ekibi ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Morinho, ilk maçta avantajlı skoru almayı hedefliyor.Maximin'in 11'de yer alma ihtimali yüksekken, En-Nesyri'nin ise ikinci yarıda görev bulması bekleniyor.Oynadığı hazırlık maçları üzerinden rakibine detaylı çalışarak artı ve eksi yönlerini çıkaran Mourinho, orta sahada sakatlığı olan Fred'in yokluğunda daha farklı bir anlayışla oynayacak.Son iki maçta performansıyla alkış alan ve hücumda takımını çok iyi yönlendiren Sırp oyuncu, takımın en önemli kozlarından olacak. Lugano'ya toplamda 4 gol atan Edin Dzeko da yine ileride bitirici isim olarak sahada yerini alacak.