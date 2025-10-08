‘Takdir edin’ dedi paylaşımları sildi

F.Bahçe'nin
İngiliz sol beki Archie Brown, önceki gece yarısı sosyal medyada yaptığı hareketle gündeme oturdu. 23 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından "İyi giden şeyleri takdir etmeyi unutmayın"
notunu içeren bir hikâye paylaştı ve ardından hesabındaki tüm gönderileri sildi. Sarı-lacivertli kulüp, Brown'ı, Milan'ın elinden almış ve Gent'ten 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Futbolcu 13 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Ancak Brown'ın gösterdiği oyun büyük tepki alırken, özellikle Samsunspor karşılaşması sonrası sosyal medyada "Keşke Milan'ın uçağına binseydin"
yorumlarını beraberinde getirmişti.