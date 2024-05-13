Takımı kenetledi ‘Vazgeçmeyin’ dedi

Kayserispor karşılaşması için soyunma odasındaki dolaplara her oyuncunun kendi dilinde, "Bizim için, ailemiz için" notu yazdıran Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesi de bir ilke imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, seremoniden hemen sonra sahaya girdi ve takımı ortada topladı. Oyuncularına seslenen Kartal, "Rakibimizin ne yaptığından bağımsız kendi maçımıza odaklanacağız. Sizden inancınızı sürdürmenizi istiyorum" mesajı verdi.-lacivertli ekibin eski yıldızlarından Nicolas Anelka, dün Fenerbahçe-Kayserispor maçını tribünden takip etti. Şu anda Ümraniyespor'da CEO olarak görev yapan eski oyuncuya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.