Takımın %58’i sakata geldi!

Fenerbahçe, ligde Başakşehir'i son 15 dakikada bulduğu gollerle devirip, Beşiktaş ve Athletic Bilbao yenilgilerinin yaralarını sarsa da aldığı galibiyet adeta kursağında kaldı. Sarı-lacivertliler; kalede Dominik Livakovic'in, savunmada Rodrigo Becao'nun, hücumda da Oğuz Aydın'ın sakatlığıyla sarsıldı. Geçen sezon da bu durumdan fazlasıyla canı yanan takımların başında gelen Kanarya'da yine üst üste gelen kötü haberler moralleri bozdu.
Teknik direktör Mourinho da yaşadıkları problemden yakınırken sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin 26 kişilik kadrosunun %58'i revirlik oldu.
YENİ TRANSFERLER SAĞLAM ÇIKTI
Kaleden hücuma kadar birçok isimden istediği verimi alamayan sarı-lacivertlilerde 15 farklı futbolcu, 22 defa sakatlık geçirdi. Osayi ve Djiku 3'er kezle en çok problem yaşayan isimler oldu.
Maximin, İrfan Can Eğribayat ve Çağlar da 2'şer defa ile takip etti.
Takımda yeni transferler Cenk, En-Nesyri, Kostic, Amrabat, Levent'in yanı sıra eskilerden Dzeko, Tadic, Bartuğ, Szymanski, Ertuğrul ve Mert Müldür hastalıklar hariç hiç sakatlanmadı ve arkadaşlarını yalnız bırakmadı.