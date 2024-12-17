Takımın %58’i sakata geldi!

Fenerbahçe, ligde Başakşehir'i son 15 dakikada bulduğu gollerle devirip, Beşiktaş ve Athletic Bilbao yenilgilerinin yaralarını sarsa da aldığı galibiyet adeta kursağında kaldı. Sarı-lacivertliler; kalede Dominik Livakovic'in, savunmada Rodrigo Becao'nun, hücumda da Oğuz Aydın'ın sakatlığıyla sarsıldı.Teknik direktör Mourinho da yaşadıkları problemden yakınırken sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin 26 kişilik kadrosunun %58'i revirlik oldu.Kaleden hücuma kadar birçok isimden istediği verimi alamayan sarı-lacivertlilerde 15 farklı futbolcu, 22 defa sakatlık geçirdi. Osayi ve Djiku 3'er kezle en çok problem yaşayan isimler oldu.Takımda yeni transferler Cenk, En-Nesyri, Kostic, Amrabat, Levent'in yanı sıra eskilerden Dzeko, Tadic, Bartuğ, Szymanski, Ertuğrul ve Mert Müldür hastalıklar hariç hiç sakatlanmadı ve arkadaşlarını yalnız bırakmadı.