Taktik gereği!

Edin Dzeko'nun Sivasspor maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına gidip, ardından kulübeye dönmesi, Beşiktaş derbisinde yedek soyunması Boşnak yıldız ile teknik direktör İsmail Kartal arasında sorun yaşanmasına bağlanmıştı. Fenerbahçe kulübü dün konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Beşiktaş derbisinde teknik direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir. Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır" ifadelerini kullandı.BEŞİKTAŞ derbisi sonrası takıma verilen 3 günlük izin sona erdi. Futbolcular bugün Samandıra'da, pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Futbolculardan Cengiz ve Çağlar tatilde Cunda'ya, Becao Dubai'ye gitmişti.