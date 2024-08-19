Talimatlara aykırı olarak sahaya indi

Göztepe ile F.Bahçe arasında İzmir'de oynanan maçta yaşanan olaylar için TFF, yazılı bir açıklama yaptı. Sürecin detaylı bir şekilde değerlendirileceği ve kararların ivedilikle alınacağı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: "Futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.Açıklamada Ali Koç'a uygulanan fiziki müdahale içinse,F.Bahçe Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.Futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz" yorumu yapıldı.F.BahçeBaşkanı Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkil-i ler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekiple ri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşürengözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde,dediği belirtildi.GÖZTEPE Kulübü, yaşanan olaylarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.FENERBAHÇE Kulübü dün sabah resmi sitesinden olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir? Elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?" ifadesini kullandı.KULÜPLER Birliği Vakfı, sosyal medya hesabından İzmir'de yaşananlarla ilgili şu paylaşımı yaptı: "Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz."