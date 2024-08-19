Talimatlara aykırı olarak sahaya indi

Göztepe ile F.Bahçe arasında İzmir'de oynanan maçta yaşanan olaylar için TFF, yazılı bir açıklama yaptı. Sürecin detaylı bir şekilde değerlendirileceği ve kararların ivedilikle alınacağı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: "Futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır. Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. "
KARDEŞLİK İKLİMİNE FAYDASI YOK
Açıklamada Ali Koç'a uygulanan fiziki müdahale içinse, "Misafir kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.
F.Bahçe Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır.
Futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz" yorumu yapıldı.
İSTEMEDEN SERT İTTİM
F.Bahçe
Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkil-i ler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekiple ri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı
gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.
Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu"
dediği belirtildi.
GÖZTEPE'DEN KOÇ'A TEPKİ
GÖZTEPE Kulübü, yaşanan olaylarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara CEO'muz Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez.
Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri tasvip etmediğimizi belirtir; bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için hukuki adımları atacağımızı bildiririz."
F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA
FENERBAHÇE Kulübü dün sabah resmi sitesinden olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir? Elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?" ifadesini kullandı.
SAĞDUYU ÇAĞRISI
KULÜPLER Birliği Vakfı, sosyal medya hesabından İzmir'de yaşananlarla ilgili şu paylaşımı yaptı: "Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz."