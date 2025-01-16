Talisca satrancı

F.Bahçe'de camianın merakla beklediği Anderson Talisca transferinde taraflar tam anlamıyla satranç oynuyor… Africa Foot United kaynaklı habere göre; Fenerbahçe yetkilileri ve Talisca, 14 Ocak Salı günü Suudi Arabistan'da, Riyad'da bir restoranda buluştu. İAncak Al-Nassr, Talisca'nın başına buyruk tavırları ve kulüpte kalan 18 milyon Euro'luk alacağının peşine düşmesi nedeniyle rahatsız. O nedenle 30 yaşındaki hücum oyuncusunu bonservisiyle göndermek istiyor. Yaşananlar Talisca'nın İstanbul'a gelişini geciktiriyor.