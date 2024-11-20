Talisca teklifi kabul etti

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi vermeyeceğini Al-Nassr'a bildirse de Suudi kulübüyle Anderson Talisca için yapılan pazarlıklar aralıksız olarak devam ediyor. Yıllık 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı 10 numaranın maaşının yarısını sponsorlarla karşılayacak olan Fenerbahçe, Al-Nassr'a zorunlu zatın alma opsiyonlu 1+7 milyon Euro'luk kiralık teklifi sunmuştu. Görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtilirken anlaşmanın kısa sürede sağlanarak, yıldız futbolcunun devre arasında takıma katılması hedefleniyor.