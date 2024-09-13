Talisca’yı veto etti!

Fenerbahçe'de transfer dönemi yıldız takviyeleri ile birlikte sonlanırken bir büyük isim de kapıdan döndü. Sarılacivertlilerin, Süper Lig'de Beşiktaş ile fırtına gibi esen ve herkesin gözlerinin pasını silen Anderson Talisca ile her konuda anlaştığı ancak Jose Mourinho'nun takım planlamasını düşünerek bu transferi veto ettiği öğrenildi.
8 futbolcu takviyesi ile geniş ve kaliteli bir kadro kuran yönetim bu isimlerle de durmadı ve vitesi yükseltti. Yönetim Brezilyalı oyuncuyu kadroya katmak için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 10 milyon Euro'luk bonservis bedelinde anlaşmaya varıp 30 yaşındaki oyuncuyu da ikna etti. Kurulan temasların ardından Talisca'nın kadroya katılabileceğini teknik direktör Jose Mourinho'ya ileten yönetim, "Gerek duymuyorum" yanıtı ile karşılaştı.
KOŞMAYAN OYUNCU İSTEMEM!
Sambacı'yı veto eden Jose Mourinho, daha çok koşan, oyunun iki yönünü oynayabilen savunma katkısı da yüksek olan bir orta saha planı yaptığını söyledi.
Sebastian Szymanki'nin Talisca'ya göre kendi sistemine çok daha uyumlu olduğunu dile getiren Portekizli hocanın "Takımızda Szymanski var, Talisca'ya gerek yok"
cevabı sonrasında yönetim de frene bastı.
DJİKU'DAN İYİ HABER
Fenerbahçe'de
Alexander Djiku sahalara dönmeye hazırlanıyor... Tedavisinin sonuna gelen 30 yaşındaki stoper, bireysel çalışmalara başladı. Ligde 3-0 kazanılan Alanya mücadelesinde sakatlanan Ganalı oyuncu saha çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli futbolcu, Kasımpaşa maçında kadroda olabilecek.