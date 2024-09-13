Talisca’yı veto etti!

Fenerbahçe'de transfer dönemi yıldız takviyeleri ile birlikte sonlanırken bir büyük isim de kapıdan döndü.8 futbolcu takviyesi ile geniş ve kaliteli bir kadro kuran yönetim bu isimlerle de durmadı ve vitesi yükseltti. Yönetim Brezilyalı oyuncuyu kadroya katmak için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 10 milyon Euro'luk bonservis bedelinde anlaşmaya varıp 30 yaşındaki oyuncuyu da ikna etti.Sambacı'yı veto eden Jose Mourinho,Sebastian Szymanki'nin Talisca'ya göre kendi sistemine çok daha uyumlu olduğunu dile getiren Portekizli hocanıncevabı sonrasında yönetim de frene bastı.Alexander Djiku sahalara dönmeye hazırlanıyor... Tedavisinin sonuna gelen 30 yaşındaki stoper, bireysel çalışmalara başladı. Ligde 3-0 kazanılan Alanya mücadelesinde sakatlanan Ganalı oyuncu saha çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli futbolcu, Kasımpaşa maçında kadroda olabilecek.