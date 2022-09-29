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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Taraftar beni ateşler!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Taraftar beni ateşler!

“Ambiyans olarak yüksek ve ateşleyici bir taraftar grubu bulunuyor Beşiktaş’ın. Bu, forvet oyuncusunun en iyi motive olacağı şeydir.”

Transfer döneminin son gününde F.Bahçe kadrosuna katılan ve sarı-lacivertlilere hemen uyum sağlayan Michy Batshuayi derbi öncesinde soruları yanıtladı. Geçen sezon formasını giydiği Beşiktaş'a karşı oynayacak olmasını "Futbolda böyle şeyler olur" sözleriyle anlatan Belçikalı oyuncu, gol atması halinde ne yapacağı sorusuna "Önemli olan gol atmak. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi. "Benim için özel bir karşılaşma olacak" diyen 28 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başlangıç itibarıyla çok iyi hazırlık sürecim olmadı. %100 değilim ama kendimi iyi hissediyorum. Alacağım en iyi doğum günü hediyesi derbi zaferimiz olur. Hocamız çok tecrübeli ve çok kaliteli. Herkes ilk 11'de oynayabilir. Forma rekabeti, takımı daha güçlü noktaya çekecektir ve şampiyonluk ihtimalini artıracaktır. Ambiyans olarak yüksek ve ateşleyici bir taraftar grubu Beşiktaş'ın. Bu bir forvet oyuncusunu en iyi motive edecek şeydir."

'GEÇEN SEZON AZ ATTIM!'
Geçen sezon Beşiktaş'ta çok gol kaçırdığı yönündeki eleştirilere katıldığını belirten Batshuayi öz eleştiri yaptı: "Geride kalan yılda atmış olduğum gollerden daha çok gol atabilirdim. Hayatta bazen böyle şanssızlıklar oluyor. Eksik yönlerimi gidermek için sürekli çalışıyorum."

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Taraftar beni ateşler!
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