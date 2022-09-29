Taraftar beni ateşler!

Transfer döneminin son gününde F.Bahçe kadrosuna katılan ve sarı-lacivertlilere hemen uyum sağlayan Michy Batshuayi derbi öncesinde soruları yanıtladı.sözleriyle anlatan Belçikalı oyuncu, gol atması halinde ne yapacağı sorusunayanıtını verdi. "Benim için özel bir karşılaşma olacak" diyen 28 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başlangıç itibarıyla çok iyi hazırlık sürecim olmadı.Hocamız çok tecrübeli ve çok kaliteli. Herkes ilk 11'de oynayabilir.Ambiyans olarak yüksek ve ateşleyici bir taraftar grubu Beşiktaş'ın. Bu bir forvet oyuncusunu en iyi motive edecek şeydir."Geçen sezon Beşiktaş'ta çok gol kaçırdığı yönündeki eleştirilere katıldığını belirten Batshuayi öz eleştiri yaptı: "Geride kalan yılda atmış olduğum gollerden daha çok gol atabilirdim.Eksik yönlerimi gidermek için sürekli çalışıyorum."