Taraftar inanmıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, iki kupada da iddialı olduklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, hakem hatalarına da dikkat çekerken şu sözleri kullandı: "Geriden gelerek çevirdiğimiz bir maç daha oldu.Arao'nun temiz golü neden iptal edildi, Valencia'nın penaltısı neden verilmedi. İptal edilen golü TV'den gördüm, neden iptal edildi? Buna faul veriliyorsa her pozisyona da penaltı verilmeli.Lig ortada, şampiyonluk şansımızvar. Rakiplerimiz puan kaybedecek. Bentaraftarların, bizim kadar şampiyonluğa inandığınıdüşünmüyorum.Son iki maçtatepkiler oldu. Sadece kazanırken iyi bir taraftarolmanın benim gözümde bir değeri yok."teknik adam sözleşme yenileyip yenilemeyeceğiyle ilgili ise şu yorumu yaptı: "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur, kararını veririz demiştim.İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız."SARI-lacivertli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya ilgi göstermedi. Deplasman takımı için 9 bin 530 koltuk ayrılırken sadece bin 93 F.Bahçe taraftarı tribündeydi.KARAGÜMRÜK Teknik Direktörü Andrea Pirlo, öne geçmelerine rağmen kaybetmeleri hakkında şöyle konuştu: "Pozisyonlara girdik ama maçı kapatamadık. F.Bahçe'ye karşı çok sıkıntı çekmedik fakat maçı kapatamazsanız, böyle sonuçlar olabilir.F.Bahçe duran topu iyi değerlendirdi" dedi.