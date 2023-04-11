Taraftar inanmıyor!

Hakemleri de eleştiren Portekizli hoca, “Lig ortada, rakiplerimiz puan kaybedecek. Ancak taraftarlar, bizim kadar şampiyonluğa inanmıyor. Taraftarın, sadece kazanırken yanımızda olmasının bir değeri yok” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, iki kupada da iddialı olduklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, hakem hatalarına da dikkat çekerken şu sözleri kullandı: "Geriden gelerek çevirdiğimiz bir maç daha oldu. Hakem yönetimi de maçıkarmaşıklaştırdı. Arao'nun temiz golü neden iptal edildi, Valencia'nın penaltısı neden verilmedi. İptal edilen golü TV'den gördüm, neden iptal edildi? Buna faul veriliyorsa her pozisyona da penaltı verilmeli.
'SON YILLARDA GÖRMEDİLER!'
Umarım bir daha hakem konuşmak zorundakalmayız. Lig ortada, şampiyonluk şansımızvar. Rakiplerimiz puan kaybedecek. Bentaraftarların, bizim kadar şampiyonluğa inandığınıdüşünmüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'ninlig sonuna çifte kupa kazanma ihtimaliylegirmediğini biliyorum. Son iki maçtatepkiler oldu. Sadece kazanırken iyi bir taraftarolmanın benim gözümde bir değeri yok."
'İŞLER NORMAL GİDERSE SEZON SONUNDA BAKARIM! Portekizli teknik adam sözleşme yenileyip yenilemeyeceğiyle ilgili ise şu yorumu yaptı: "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur, kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyukonuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesineiki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru birzaman olduğunu düşünmüyorum. İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız."
9 BİN BİLETİN BİNİ SATILDI
SARI-lacivertli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya ilgi göstermedi. Deplasman takımı için 9 bin 530 koltuk ayrılırken sadece bin 93 F.Bahçe taraftarı tribündeydi.
ATTIK, YATAMADIK
KARAGÜMRÜK Teknik Direktörü Andrea Pirlo, öne geçmelerine rağmen kaybetmeleri hakkında şöyle konuştu: "Pozisyonlara girdik ama maçı kapatamadık. F.Bahçe'ye karşı çok sıkıntı çekmedik fakat maçı kapatamazsanız, böyle sonuçlar olabilir. Kaçan pozisyonlar maçın şeklinideğiştirdi. F.Bahçe duran topu iyi değerlendirdi" dedi.