Taraftar yorumu: Yanlış yaptın başkan

F.Bahçe'nin, Süper Kupa finaline U19 takımı ile çıkma kararı taraftarın büyük tepkisine neden oldu. Başkan Ali Koç da sosyal medyada eleştirilerden nasibini aldı. Koç'un başkanlık serüveninin bittiği yorumunu yapanların yanı sıra "Kongre üyeleri U19 ile çıkmaya tepki gösterdi ama buna rağmen bizim değil, kendi kararına göre hareket ediyor. Yanlış yaptık başkan" ifadeleri kullanıldı.sözleri de dikkat çekti.diyen de vardı.Fenerbahçe yönetiminin pazar günü oynanacak Süper Kupa finaline U19 takımı ile çıkacak olmasının yankıları devam ederken, bu karar sarı-lacivertli ekibin altyapı birimlerinde de şaşkınlığa ve tartışmalara neden oldu. Alınan haberlere göreyorumları yapıldı.F.BAHÇE'NIN 7 Nisan Pazar 21.30'da Şanlıurfa'da G.Saray karşısında sahaya süreceğiU19 Elit A Ligi'nde 36 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertlileri 32 puanla Trabzonspor takip ediyor. Bu durumda merak edilen konu, U19'lar kendi maçını oynadıktan sonra mı Urfa'ya uçacak. Yoksa sahaya çıkmayıp orada da ceza mı alacak? Bu arada TFF kaynakları bir erteleme olmacağını açıkladı.Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın yedek kulübesinde U19 takımından (soldan sağa) Yusuf Ayçiçek, Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Efekan Karayazı ve kaleci Furkan Onur Akyüz yer almıştı.