Taraftar yorumu: Yanlış yaptın başkan

F.Bahçe'nin, Süper Kupa finaline U19 takımı ile çıkma kararı taraftarın büyük tepkisine neden oldu. Başkan Ali Koç da sosyal medyada eleştirilerden nasibini aldı. Koç'un başkanlık serüveninin bittiği yorumunu yapanların yanı sıra "Kongre üyeleri U19 ile çıkmaya tepki gösterdi ama buna rağmen bizim değil, kendi kararına göre hareket ediyor. Yanlış yaptık başkan" ifadeleri kullanıldı. "Ali Koç kafasında Süper Kupa'yı çoktan kaybetmiş ve bu yenilgiyi gencecik çocukların üzerine yıkıyor. Kupa kazanılır, kaybedilir önemli değil ama sen U19 takımına böyle bir yük yükleyip çocukları baskı altında bırakıp motivasyonlarını kıramazsın"
sözleri de dikkat çekti. "Ali Koç sırf başarısızlıklarını gölgelemek ve koltuğunu sağlamlaştırmak adına U19 takımını G.Saray karşısına çıkarıp doğabilecek farklı bir yenilgi yaşatma ihtimaline değer mi? O çocukların psikolojisi senin umurunda mı?"
diyen de vardı.
FENERBAHÇE ALTYAPISI RAHATSIZ
Fenerbahçe yönetiminin pazar günü oynanacak Süper Kupa finaline U19 takımı ile çıkacak olmasının yankıları devam ederken, bu karar sarı-lacivertli ekibin altyapı birimlerinde de şaşkınlığa ve tartışmalara neden oldu. Alınan haberlere göre "Çocuklar strese girdi. Bütün Türkiye bizi izleyecek. Yönetimimiz umarız bu karardan vazgeçer"
yorumları yapıldı.
U19'UN PAZAR GÜNÜ MAÇI VAR!
F.BAHÇE'NIN 7 Nisan Pazar 21.30'da Şanlıurfa'da G.Saray karşısında sahaya süreceği U19 takımının aynı gün 12.00'de kendi liginde Giresun ile sınavı var.
U19 Elit A Ligi'nde 36 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertlileri 32 puanla Trabzonspor takip ediyor. Bu durumda merak edilen konu, U19'lar kendi maçını oynadıktan sonra mı Urfa'ya uçacak. Yoksa sahaya çıkmayıp orada da ceza mı alacak? Bu arada TFF kaynakları bir erteleme olmacağını açıkladı.
A TAKIM'DA U19'DAN 5 OYUNCU
Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın yedek kulübesinde U19 takımından (soldan sağa) Yusuf Ayçiçek, Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Efekan Karayazı ve kaleci Furkan Onur Akyüz yer almıştı.