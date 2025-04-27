Taraftara bakmam!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho yine çarpıcı açıklamalar yaptı. Portekizli hoca "Maçı domine eden bizdik. Ben taraftarların düşünce yapısı ile düşünemem, onların ne düşündüğünü bilmiyorum. Benim her zaman umudum bir sonraki maçı kazanmak. Risk aldık ve galibiyeti hak ettik. Biz ofansif mentaliteye sahip bir takımız. İrfan'ın yapmış olduğu bir tane kurtarış yoktu. İşler istediğimiz gibi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz" dedi. Hakemleri de eleştiren Mourinho, "Hakem kararlarından korkmak için çok nedenimiz var. Yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden sarı kart gören İsmail'i çıkardım" ifadelerini kullandı.



DUR BİR DAKİKA İZLEYECEĞİM!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıda çalınan penaltıda En-Nesyri'nin başına yapılan müdahaleyi izlemek için kameramanı durdurdu. Hakem ekran başına giderken Portekizli hoca da kameradan bu anı görmeye çalıştı.