Taraftardan sabır istedi

enerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 puan alabilecekleri maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi. 62 yaşındaki hoca, "Rakibimizin neler yaptığını biliyorduk.dedi. Skoru koruyamamalarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "2-1 öne geçtikten sonra biz 3-4 ararken kalemizde gol gördük.Bu maçta kazanmayı çok istedik ama olmadı, üzgünüz. Bu bir yarış, uzun bir maraton. Önümüzde daha çok maç var. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Taraftarlarımız sakin olsun ve bize güvensinler. Sezon sonu mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum."Mücadele baştan oynansa yine aynı 11'i tercih edeceğini de vurgulayan Kartal, şöyle devam etti: "Sadece son bölümde uzun top oynadık, onun dışında planlı hareket ettik.İlk golde biraz şanssızlık var. Ferdi'den sekiyor, Djiku'dan sekiyor. Sonra kaleciden dönüyor, boş kaleye gol oluyor. İkinci gol ise ders çıkarmamız gereken bir gol.Burada bazı hatalar yaptık. Buraları düzeltmemiz gerekiyor. 2 golde de Livakoviclik bir şey yok."Kartal, Alanyasporlu futbolcuların çok fazla vakit geçirmeye yönelik harekette bulunduğunu da söyledi. Kartal, "Rakibimiz iyi mücadele etti fakat burada hangi takımla oynarsak oynayalım, gelen takımın oyuncuları yerden kalkmıyor. Sürekli oyun hızımızı yavaşlatıyorlar. Hakemleri uyarıyoruz ama onlar bu pozisyonlara çok müdahale etmiyorlar" dedi.ALANYASPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, şu ana kadar Fenerbahçe'ye karşı çıktığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi. Tekke, üç karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.oynanan maç 1-1 sonuçlanırken,müsabaka 3-3 bitti. Ve son olarak dün akşamki mücadele 2-2 noktalandı.