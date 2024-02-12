Taraftardan sabır istedi

F
enerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 puan alabilecekleri maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi. 62 yaşındaki hoca, "Rakibimizin neler yaptığını biliyorduk. Önde hızlı oyuncuları olduğunu, kontra oynadıklarını biliyorduk ve buna göre çalışmıştık"
dedi. Skoru koruyamamalarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "2-1 öne geçtikten sonra biz 3-4 ararken kalemizde gol gördük. 2 sefer geldiler ve ikisi de gol oldu.
Bu maçta kazanmayı çok istedik ama olmadı, üzgünüz. Bu bir yarış, uzun bir maraton. Önümüzde daha çok maç var. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Taraftarlarımız sakin olsun ve bize güvensinler. Sezon sonu mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum."
LIVAKOVİC'İN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK
Mücadele baştan oynansa yine aynı 11'i tercih edeceğini de vurgulayan Kartal, şöyle devam etti: "Sadece son bölümde uzun top oynadık, onun dışında planlı hareket ettik. Son bölümde panik yaşamamız ise doğal.
İlk golde biraz şanssızlık var. Ferdi'den sekiyor, Djiku'dan sekiyor. Sonra kaleciden dönüyor, boş kaleye gol oluyor. İkinci gol ise ders çıkarmamız gereken bir gol. Öne geçiyoruz, 3 dakika sonra 2. golü yiyoruz.
Burada bazı hatalar yaptık. Buraları düzeltmemiz gerekiyor. 2 golde de Livakoviclik bir şey yok."
'RAKİPLERİMİZ YERDEN KALKMIYOR'
İSMAİL
Kartal, Alanyasporlu futbolcuların çok fazla vakit geçirmeye yönelik harekette bulunduğunu da söyledi. Kartal, "Rakibimiz iyi mücadele etti fakat burada hangi takımla oynarsak oynayalım, gelen takımın oyuncuları yerden kalkmıyor. Sürekli oyun hızımızı yavaşlatıyorlar. Hakemleri uyarıyoruz ama onlar bu pozisyonlara çok müdahale etmiyorlar" dedi.
F.BAHÇE'YE KAYBETMİYOR
ALANYASPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, şu ana kadar Fenerbahçe'ye karşı çıktığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi. Tekke, üç karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. 2014-15 sezonunda Kayserispor'un başındayken
oynanan maç 1-1 sonuçlanırken, 2022-23'te İstanbulspor'u çalıştırdığı dönemdeki
müsabaka 3-3 bitti. Ve son olarak dün akşamki mücadele 2-2 noktalandı.