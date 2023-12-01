Taraftarın hedefinde İsmail Kartal var!

Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi sonrası taraftarın hedefinde teknik direktör İsmail Kartal vardı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde uzun süre zirvede kalan hoca için,, "Elindeki en iyi orta saha oyuncusunu stoper oynatıp, merkezde dayak yersen, 3 pasla gelir gol atarlar. İsmail Kartal oyun okuyamıyor","İsmail Kartal elindeki kadroyu o kadar kötü kullandı ki eksikleri bahane etmesi mümkün değil" yorumları yapıldı.İsmail Kartal karşılaşma sonrası sözlerine,diyerek başladı. Taraftardan özür dileyen tecrübeli hoca şunları söyledi:Bundan sonraki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Önümüzdeki Sivasspor karşılaşmasında bunu affettireceğiz.