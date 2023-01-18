Tarihe geçecek

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Giriş Tarihi: 18.1.2023

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Fenerbahçe’de 3. sezonunu yaşayan Valencia, 8 gol daha atarsa Alex’in zirvesinde yer aldığı listeye 10. sıradan giriş yapacak

2020 yılında Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atan Enner Valencia, 2022-23 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Kariyerinin de en golcü sezonunu yaşayan Ekvadorlu oyuncu, forma giydiği 26 resmi maçta fileleri 17 kez havalandırdı. Bu gollerden 15'ini Süper Lig'de atan 33 yaşındaki santrfor, krallık yarışında zirveye oynarken bundan sonra atacağı goller, adını kulüp tarihine yazdırması açısından da büyük önem taşıyacak. Çubuklu forma altında bugüne kadar 43 golü olan Valencia, 8 gol atması halinde 50 golle listenin 10. sırasında yer alan Fernandao'yu geçecek. Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları listesinde ilk sırada efsane kaptan Alex de Souza (171) yer alıyor. Onu Aykut Kocaman (160) ve Semih Şentürk (87) takip ediyor.

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