Tarihe geçecek

EnnerValencia, 2022-23 sezonunahızlı bir başlangıç yaptı. Kariyerininde en golcü sezonunu yaşayanEkvadorlu oyuncu, formagiydiğiBu gollerdenbundansonra atacağı goller, adınıkulüp tarihine yazdırması açısındanda büyük önem taşıyacak.Çubuklu formaaltında bugüne kadarFenerbahçe'ninen golcü futbolcularılistesinde ilk sırada efsane kaptanAlex de Souza (171) yer alıyor.Onu Aykut Kocaman (160)ve Semih Şentürk (87)takip ediyor.