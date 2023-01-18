Tarihe geçecek

Fenerbahçe’de 3. sezonunu yaşayan Valencia, 8 gol daha atarsa Alex’in zirvesinde yer aldığı listeye 10. sıradan giriş yapacak
2020 yılında Fenerbahçe'ye3 yıllık imza atan EnnerValencia, 2022-23 sezonunahızlı bir başlangıç yaptı. Kariyerininde en golcü sezonunu yaşayanEkvadorlu oyuncu, formagiydiği 26 resmi maçta fileleri17 kez havalandırdı. Bu gollerden15'ini Süper Lig'de atan 33yaşındaki santrfor, krallık yarışındazirveye oynarken bundansonra atacağı goller, adınıkulüp tarihine yazdırması açısındanda büyük önem taşıyacak.Çubuklu formaaltında bugüne kadar43 golü olan Valencia, 8 golatması halinde 50 golle listenin10. sırasında yer alan Fernandao'yugeçecek. Fenerbahçe'ninen golcü futbolcularılistesinde ilk sırada efsane kaptanAlex de Souza (171) yer alıyor.Onu Aykut Kocaman (160)ve Semih Şentürk (87)takip ediyor.