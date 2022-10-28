Tarihi geri dönüş

Lig'de 5 gün önce liderlik maçına çıkan ve istediği sonucu alan F.Bahçe, bu kez Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayabilmek için Rennes maçına çıktı.ilk maçta 2-0'dan 2-2'ye getirerek beraberlik koparan F.Bahçe, dün de muhteşem bir geri dönüşe imza attı.oynadığı son 8 resmi maçı kazanarak Rennes karşısına çıkan sarılacivertliler,42'de Valencia'nın attığı gol soyunma odasına umutlu girmeyi sağladı.60. dakikada tam 4 oyuncu değişikliği birden yaparak Başakşehir maçındaki hamleleri gibi karşılaşmanın seyrini tamamen değiştirdi.okuma ustası Jesus, tüm kozlarını sahaya sürdü ve 82'de frikikten harika bir gol atan Zajc, farkı bire indirdi. Emre Mor skoru 3-3'e getirdi. Liderliği korudu.AVRUPA Ligi B Grubu'nda ilk kez süre alan Zajc, 61'de Arao'nun yerine girdi. 82'de frikik golüyle fileleri havalandırıp skoru 3-2'ye getirip umutları ayakta tuttu. Sloven yıldız, bu sezon tek golünü 22 Ağustos'ta Adana Demir maçında atmıştı. Zajc sonucu şöyle yorumladı:İlk yarıda rakibin 4 şutunda da topu içeri alan ancak biri ofsayta takılan Altay Bayındır'a tribünden büyük tepki vardı.Altay için, "Soyunma odasında mı unuttunuz", "Kalede durmasa zaten 3 gol yerdik", "Altay sinir uçlarımızla oynuyor", "Kaleye kütük koy daha faydalı olur" yorumları yapıldı.61. dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna giren Emre Mor Fenerbahçe'ye moral oldu… Skoru 3-3'e getiren oyuncu sarılacivertlileri liderlik koltuğunda tutarken, umutları gruptaki son maça taşıdı. Mor, maçtan sonra,dedi.