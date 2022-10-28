Tarihi geri dönüş

Gouiri (2) ve Terrier ile Kadıköy’ü, Kanarya’ya dar eden Fransız temsilcisinin 12. dakikada Majer ile bulduğu gol VAR’dan döndü. Valencia takımı soyunma odasına umutlu taşıdı. Jesus’un 4 değişikliği meyvesini Zajc ve Emre Mor’la verdi
Süper Lig'de 5 gün önce liderlik maçına çıkan ve istediği sonucu alan F.Bahçe, bu kez Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayabilmek için Rennes maçına çıktı. Fransa'daki ilk maçta 2-0'dan 2-2'ye getirerek beraberlik koparan F.Bahçe, dün de muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Kadıköy'de oynadığı son 8 resmi maçı kazanarak Rennes karşısına çıkan sarılacivertliler, dakikalar 30'u gösterdiğinde3-0 yenik durumadüşmüştü. 42'de Valencia'nın attığı gol soyunma odasına umutlu girmeyi sağladı. Jesus, 60. dakikada tam 4 oyuncu değişikliği birden yaparak Başakşehir maçındaki hamleleri gibi karşılaşmanın seyrini tamamen değiştirdi. Oyun okuma ustası Jesus, tüm kozlarını sahaya sürdü ve 82'de frikikten harika bir gol atan Zajc, farkı bire indirdi. Emre Mor skoru 3-3'e getirdi. Liderliği korudu.
ZAJC COŞTURDU
AVRUPA Ligi B Grubu'nda ilk kez süre alan Zajc, 61'de Arao'nun yerine girdi. 82'de frikik golüyle fileleri havalandırıp skoru 3-2'ye getirip umutları ayakta tuttu. Sloven yıldız, bu sezon tek golünü 22 Ağustos'ta Adana Demir maçında atmıştı. Zajc sonucu şöyle yorumladı: "İlk yarı performansımıziyi değildi ama ikinciyarıda karakterimizi gösterdik.Bu puanı hak ettik. Golüm çokgüzeldi ama takım kaybetseydihiçbir önemi olmayacaktı."
EN ÇOK ALTAY SEVİNDİ
İlk yarıda rakibin 4 şutunda da topu içeri alan ancak biri ofsayta takılan Altay Bayındır'a tribünden büyük tepki vardı. Sarı-lacivertlilermilli kalecisini ıslıklarken sosyal medyadada eleştirilerle gündemin ilk sırasınaoturdu. Altay için, "Soyunma odasında mı unuttunuz", "Kalede durmasa zaten 3 gol yerdik", "Altay sinir uçlarımızla oynuyor", "Kaleye kütük koy daha faydalı olur" yorumları yapıldı. Skor 3-3'e geldiğindeen büyük sevinci AltayBayındır yaşadı
HER TAKIM BUNU YAPAMAZ
61. dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna giren Emre Mor Fenerbahçe'ye moral oldu… Skoru 3-3'e getiren oyuncu sarılacivertlileri liderlik koltuğunda tutarken, umutları gruptaki son maça taşıdı. Mor, maçtan sonra, "Hertakım bunu yapamaz. Kalitemizin sonuçta payıbüyük. Liderliği hak ediyoruz" dedi.