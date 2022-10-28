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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Tarihi geri dönüş

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Tarihi geri dönüş

Gouiri (2) ve Terrier ile Kadıköy’ü, Kanarya’ya dar eden Fransız temsilcisinin 12. dakikada Majer ile bulduğu gol VAR’dan döndü. Valencia takımı soyunma odasına umutlu taşıdı. Jesus’un 4 değişikliği meyvesini Zajc ve Emre Mor’la verdi

Süper Lig'de 5 gün önce liderlik maçına çıkan ve istediği sonucu alan F.Bahçe, bu kez Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayabilmek için Rennes maçına çıktı. Fransa'daki ilk maçta 2-0'dan 2-2'ye getirerek beraberlik koparan F.Bahçe, dün de muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Kadıköy'de oynadığı son 8 resmi maçı kazanarak Rennes karşısına çıkan sarılacivertliler, dakikalar 30'u gösterdiğinde 3-0 yenik duruma düşmüştü. 42'de Valencia'nın attığı gol soyunma odasına umutlu girmeyi sağladı. Jesus, 60. dakikada tam 4 oyuncu değişikliği birden yaparak Başakşehir maçındaki hamleleri gibi karşılaşmanın seyrini tamamen değiştirdi. Oyun okuma ustası Jesus, tüm kozlarını sahaya sürdü ve 82'de frikikten harika bir gol atan Zajc, farkı bire indirdi. Emre Mor skoru 3-3'e getirdi. Liderliği korudu.

ZAJC COŞTURDU
AVRUPA Ligi B Grubu'nda ilk kez süre alan Zajc, 61'de Arao'nun yerine girdi. 82'de frikik golüyle fileleri havalandırıp skoru 3-2'ye getirip umutları ayakta tuttu. Sloven yıldız, bu sezon tek golünü 22 Ağustos'ta Adana Demir maçında atmıştı. Zajc sonucu şöyle yorumladı: "İlk yarı performansımız iyi değildi ama ikinci yarıda karakterimizi gösterdik. Bu puanı hak ettik. Golüm çok güzeldi ama takım kaybetseydi hiçbir önemi olmayacaktı."

EN ÇOK ALTAY SEVİNDİ
İlk yarıda rakibin 4 şutunda da topu içeri alan ancak biri ofsayta takılan Altay Bayındır'a tribünden büyük tepki vardı. Sarı-lacivertliler milli kalecisini ıslıklarken sosyal medyada da eleştirilerle gündemin ilk sırasına oturdu. Altay için, "Soyunma odasında mı unuttunuz", "Kalede durmasa zaten 3 gol yerdik", "Altay sinir uçlarımızla oynuyor", "Kaleye kütük koy daha faydalı olur" yorumları yapıldı. Skor 3-3'e geldiğinde en büyük sevinci Altay Bayındır yaşadı

HER TAKIM BUNU YAPAMAZ
61. dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna giren Emre Mor Fenerbahçe'ye moral oldu… Skoru 3-3'e getiren oyuncu sarılacivertlileri liderlik koltuğunda tutarken, umutları gruptaki son maça taşıdı. Mor, maçtan sonra, "Her takım bunu yapamaz. Kalitemizin sonuçta payı büyük. Liderliği hak ediyoruz" dedi.

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Tarihi geri dönüş
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